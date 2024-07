Gli auguri di Cadrezzate con Osmate al suo campione olimpico Nicholas Kohl

Cadrezzate con Osmate in festa per Nicholas Kohl. Il paese si è riunito domenica 21 luglio per salutare l’atleta in partenza alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nato in Svizzera, ma cresciuto a Cadrezzate con Osmate (cominciò a remare proprio sul Lago di Monate) Nicholas Kohl è al suo esordio alle Olimpiadi e gareggerà nel quattro senza, insieme a tre compagni di squadra già saliti in passato sul podio olimpico: Matteo Lodo, Giuseppe Vicino e Giovanni Abagnale.

Ad augurargli buona fortuna in vista dell’importante appuntamento parigino è stato il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini, che per l’occasione ha donato a Kohl una copia della Costituzione italiana e uno stendardo tricolore. «Nicholas – ha commentato il primo cittadino – parte per svolgere un’esperienza sportiva, personale e di vita. È con fierezza che celebriamo la partenza di un figlio cadresmatese per le Olimpiadi di Parigi a difendere i colori della nazionale italiana».

«Nicholas – ha poi aggiunto il consigliere comunale Marco Squizzato – rappresenta i nostri giovani. Quei giovani spesso sottovalutati, ma che con impegno e caparbietà sanno raggiungere ottimi risultati. Questo giovane porta Cadrezzate con Osmate nel mondo e per questo lo ringraziamo».

All’evento ha partecipato anche Andrea Scandola, commissario di Aces Europe: ente che si occupa di promuovere lo sport nelle città e nei paesi dell’Unione Europea.