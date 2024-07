Oggiona con Santo Stefano dà la spinta olimpica ad Alice e Giovanni Codato

Il canottaggio azzurro è una disciplina che ha una lunghissima tradizione olimpica. Le barche italiane hanno conquistato ben 41 medaglie (11 ori, 14 argenti e 16 bronzi) che in molti casi sono stati “affari di famiglia”. Nel senso che tanti atleti imparentati tra loro (i fratelli Abbagnale su tutti!) hanno contribuito a questo bottino notevole.

Nonostante tutta questa epopea, però, non era mai accaduto di vedere una coppia formata da un fratello e una sorella partecipare insieme ai Giochi, almeno fino a Parigi 2024. E il primato, a questo punto imbattibile, spetterà a due atleti della provincia di Varese: Alice e Giovanni Codato, che fanno parte del contingente diretto dal d.t. Franco Cattaneo (34 atleti titolari e 3 riserve) diretto in Francia.

Prima della partenza, Alice e Giovanni hanno ricevuto il sostegno della propria comunità, quella di Oggiona con Santo Stefano: «Siamo in fermento per la straordinaria partecipazione alle Olimpiadi di due residenti: i fratelli Codato rappresentano l’Italia nella disciplina del canottaggio portando con sé l’orgoglio e il sostegno della loro comunità. Siamo incredibilmente fieri di loro, della loro dedizione e del loro impegno: sono un esempio per tutti» scrive l’amministrazione comunale.

I fratelli Codato sono entrambi tesserati per la Canottieri Gavirate e per le Fiamme Oro e gareggeranno in due diverse discipline. Giovanni, classe 1999, ha guadagnato il pass ai Mondiali 2023 ed è stato confermato sul due senza insieme a un altro lombardo, il lecchese Davide Comini. La loro partecipazione ha il sapore dell’avventura: la barca italiana non è tra le favorite ma il binomio è in crescita e la finale ottenuta ai recenti Europei (sesti) è stato un altro gradino verso l’alto.

Alice invece fa parte dell’otto femminile (su cui c’è un’altra varesina, la travedonese Linda De Filippis) che ha guadagnato Parigi con la vittoria nelle regate di qualificazione disputate a Lucerna in primavera. Un’imbarcazione che ha come primo obiettivo l’ingresso in finale (sei posti per sette barche iscritte) ma che a sua volta ha grandi margini davanti a sé vista anche l’età media molto bassa.

In questo senso l’atleta di Oggiona con Santo Stefano è esemplare: Codato non ha ancora compiuto ventun’anni (nel canottaggio la massima categoria giovanile è under 23!) e rappresenta una delle massime promesse dell’Italia che rema. Al di là della qualificazione olimpica, in questo 2024 l’otto “rosa” ha ottenuto altri risultati di rilievo come la vittoria nella tappa di Varese di Coppa del Mondo e il bronzo agli Europei di Szeged. Il podio olimpico sembra ancora fuori portata, sulla carta, ma se c’è un otto che può stupire è proprio quello dell’Italia.

GIOVANNI CODATO

Disciplina: Canottaggio

Specialità: Due senza maschile

Nata: 28 giugno 1999 a Saronno

Provenienza: Oggiona con Santo Stefano

Società: Fiamme Oro – Canottieri Gavirate

Olimpiadi disputate: esordiente ALICE CODATO

Disciplina: Canottaggio

Specialità: Otto femminile

Nata: 26 settembre 2003 a Bergamo

Provenienza: Oggiona con Santo Stefano

Società: Fiamme Oro – Canottieri Gavirate

Olimpiadi disputate: esordiente

