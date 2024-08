Lo straordinario record italiano di Pietro Arese nella finale dei 1.500 metri

Nella serata in cui tutto lo sport italiano si è stropicciato gli occhi per la medaglia di bronzo di Mattia Furlani, appena 19 anni e capace di sfidare i più forti interpreti del salto in lungo, c’è stato un altro azzurro in grado di stupire: Pietro Arese. (foto: Grana/Fidal)

Il 24enne torinese, e varesino d’adozione, alla prima partecipazione olimpica ha “stampato” un clamoroso record italiano nei 1.500 metri, gara in cui si è classificato in ottava posizione. Arese – allenato dal valceresino Silvano Danzi – ha concluso la prova in 3.30.74, un risultato clamoroso visto che è nettamente inferiore a quel 3.32.13 fatto segnare il 30 maggio, precedente primato nazionale che aveva “cancellato” dalle liste il record di Gennaro Di Napoli risalente al 1990.

La finale di Parigi è stata particolare: il favorito norvegese e campione uscente Jakob Ingebrigtsen ha condotto in testa gran parte della gara, forse pensando di stroncare gli avversari, ma nel rettilineo finale è stato infilato dagli americani Cole Hocker e Yared Nuguse (primo e terzo) e dallo scozzese Josh Kerr (secondo). Un epilogo previsto alla vigilia dallo stesso Pietro.

Arese, che durante lo svolgimento della finale era finito in fondo al gruppo nonostante un ottimo ritmo, nell’ultima parte di gara ha rimontato diversi concorrenti andando a chiudere con uno splendido ottavo posto, risultato considerato di grande rilievo. Un piazzamento che fa il paio con il recente bronzo agli Europei di Roma, prima medaglia internazionale per l’atleta cresciuto all’interno del College del Mezzofondo predisposto a Varese dall’Università dell’Insubria.

Stupisce infine – in una gara del mezzofondo – il crollo della scuola africana, con i due kenyani Cheruiyot e Komen (unici atleti del Continente Nero) agli ultimi due posti.