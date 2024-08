Lodi invariate e leggera flessioni di 100 per i diplomati della “generazione Covid”

È stato pubblicato il dato sui risultati ottenuti dagli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e, in particolare, i voti assegnati all’esame di maturità.

Scuole di primo grado in Lombardia

Per quanto attiene le scuole secondarie di I grado della Lombardia si segnala che il 98,5% degli studenti scrutinati è stato ammesso all’Esame (la medesima percentuale è stata registrata nell’anno scolastico 2022/2023). Il dato è in linea con quello registrata a livello nazionale (98,7% nell’a.s. 2023/2024 e 98,6% nell’a.s.2022/2023).

Il 99,9% degli ammessi ha ottenuto il diploma (la medesima percentuale è stata registrata nell’anno scolastico 2022/2023). Si evidenzia la piena corrispondenza con il dato nazionale. Il 3% dei candidati della Lombardia ha ottenuto la lode (valore in leggera flessione rispetto al 3,2% dell’a.s.2022/2023). Anche il dato nazionale in un anno è sceso dal 5,4% al 5,1%. Il 4,2% ha conseguito il dieci (5,7% il dato nazionale), il 18,5% ha raggiunto il nove (19,2% il dato nazionale) e il 28,1% ha ottenuto l’otto (27,2% il dato nazionale).

Scuole secondarie lombarde: meno bocciati rispetto all’anno precedente

Nelle scuole secondarie di II grado della Lombardia il 70,8% delle studentesse e degli studenti è stato ammesso alla classe successiva. Il 6,4% delle ragazze e dei ragazzi dovrà ripetere l’anno scolastico. Si registra solo una lieve diminuzione rispetto all’anno scorso, quando i non ammessi sono stati il 6,5%. Le percentuali regionali dei non ammessi ai vari indirizzi non subiscono sostanziali variazioni rispetto allo scorso anno: 4,4% nei Licei, 9,1% nei Tecnici e 7,4% nei Professionali.

Esami di maturità: promosso il 99,8%

Nel nostro paese il 96,3% degli studenti scrutinati è stato ammesso all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Il 99,8% degli ammessi ha ottenuto il diploma. Si confermano, dunque, le medesime percentuali registrate nell’anno scolastico 2022/2023.

Quanto alle votazioni finali, in Lombardia, rimane invariata rispetto allo scorso anno la percentuale dei diplomati con lode: sono l’1,1% degli studenti. Il valore medio nazionale raggiunge, invece, il 2,6%. La percentuale delle studentesse e degli studenti lombardi che si sono diplomati con una votazione di 100 passa al 4,3% (4,4% di un anno fa), analoga flessione a livello nazionale dove si registra un 7,2% (7,3% nell’a.s.2022/2023).

Diminuiscono, inoltre, in Lombardia le votazioni comprese tra 91 e 99 (9,2% il valore di quest’anno contro il 9,6% dello scorso anno), e quelle comprese tra 81 e 90 (15,9% il valore di quest’anno contro il 16,3% dello scorso anno). In entrambi i casi la tendenza regionale è in linea con quella nazionale.

I diplomati nella fascia 71-80 raggiungono in Lombardia il 30,7% (30,4% nell’a.s.2022/2023), per quanto riguarda la fascia 61-70 la percentuale sale al 32% (31,8% nell’a.s.2022/2023). Gli studenti diplomati con 60 sono il 6,8%: l’anno scorso erano il 6,4%. A livello nazionale il dato si attesta sul 5% (4,9% nell’a.s.2022/2023).

In Lombardia i diplomati che hanno ottenuto la lode sono complessivamente 775. In percentuale, secondo i dati dell’USR Lombardia, le province che registrano il più alto numero di diplomati con lode sono Cremona e Mantova (il valore si attesta intorno al 2,5%). Seguono le province di Lodi e Sondrio (il valore si attesta intorno al 2%).

Nei Licei lombardi, anche quest’anno, gli studenti che hanno ottenuto la lode corrispondono all’1,62% (il valore nazionale è 3,9%). Il 5,57% dei candidati liceali ha raggiunto il 100, l’11,25% ha avuto un voto tra 91 e 99 e il 18,16% ha conseguito un voto tra 81 e 90. Negli indirizzi Tecnici presenti sul territorio regionale a conseguire la lode è stato lo 0,89% dei diplomati, percentuale in aumento rispetto allo 0,72% dello scorso anno (il valore nazionale è 1,5%), mentre il 3,84% ha raggiunto 100, l’8,09% ha avuto un voto tra 91 e 99 e il 13,85% ha conseguito un voto tra 81 e 90. Negli Istituti Professionali della Lombardia, anche quest’anno, ha ottenuto la lode lo 0,26% dei diplomati (il valore nazionale è 0,6%), il 2,29% ha conseguito il 100. Il 5,97% si colloca nella fascia di voto 91-99 e il 13,30% nella fascia 81-90.

I risultati della provincia di Varese

Nelle scuole della provincia di Varese gli studenti che hanno ottenuto la lode sono stati l’1,35% mentre si è diplomato con 100 il 4,63% dei maturandi. La fascia più corposa con il 31,04% dei diplomati ha ottenuto una votazione tra 61 e 70 mentre il 30,9% si è collocato tra 71 e 80. Il 15,97% si è collocato nella fascia 81-90 e il 9,63% in quella 91-99.

I 60 sono stati il 7,29% del totale.