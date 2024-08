Mario Pozzi eletto presidente della Comunità Montana Lariointelvese

La Comunità Montana Lariointelvese ha un nuovo direttivo. Ieri, nella sede di Centro Valle Intelvi, è stato eletto Mario Pozzi, sindaco di Centro Valle Intelvi, come nuovo presidente. Succede a Ferruccio Rigola (nella foto a sinistra), sindaco di Schignano, che ha guidato l’Ente per decenni.

La nuova Giunta è composta da Matteo Monti, sindaco di Cernobbio; Aldo Riva, sindaco di Dizzasco; Roberto Greppi, sindaco di Sala Comacina e Carmela Ioculano, attuale vice sindaco di Moltrasio, dopo tre mandati da sindaco e essessore uscente della Comunità Montana Lario Intelvese.

La nuova squadra di Pozzi si impegna a rimanere sempre compatta e a perseguire un unico obiettivo: assicurare una politica per il territorio improntata su azioni congiunte e di condivisione, per uno sviluppo equo.

«È un onore assumere il ruolo di presidente della nostra Comunità Montana, – ha detto Pozzi – Si tratta di un impegno personale e professionale in cui credo moltissimo e che assumo con grande senso di responsabilità e dedizione. Ho accettato di guidare la nostra Comunità con un unico e solo sforzo che ho chiesto a tutti i nuovi eletti: credere profondamente nel proprio ruolo. Solo con questa convinzione riusciremo a portare risultati concreti e tangibili al nostro territorio. Ho voluto nel direttivo i sindaci, i primi cittadini, coloro che vivono quotidianamente la propria comunità, perché credo che solo chi è direttamente coinvolto nella vita del territorio possa comprendere appieno le sue esigenze e le sue potenzialità. Ho chiesto sin da subito un impegno serio e costante, perché solo con dedizione e lavoro condiviso possiamo giustificare l’esistenza e l’operato del nostro Ente».

Mario Pozzi è stato eletto con 16 voti a favore, astenuto il rappresentante del Comune di Tremezzina e lo stesso candidato. Assenti i rappresentanti dei Comuni di Alta Valle Intelvi e di Laino.

«Sul tavolo abbiamo già temi di grande importanza – ha aggiunto il neo presidente – Tra questi, la piscina comunitaria, che rappresenta un progetto su cui puntiamo per migliorare le infrastrutture sportive e ricreative della nostra zona. Stiamo pianificando inoltre interventi sugli immobili esistenti per una riqualificazione mirata ad offrire i servizi che il nostro territorio richiede e merita. Insieme, possiamo costruire una Comunità Montana forte, coesa e in grado di rispondere efficacemente ai bisogni dei nostri cittadini. Confido nel vostro sostegno e nella vostra collaborazione per affrontare le sfide che ci attendono”.

Il nuovo direttivo della Comunità Montana Lario Intelvese, ancora prima di insediarsi, ha ringraziato il presidente uscente, Ferruccio Rigola e tutta la sua giunta per l’impegno e il lavoro svolto nel corso degli anni. Il direttivo a guida di Mario Pozzi rimarrà operativo fino al 2029.

La nuova Giunta comunitaria da sinistra Riva, Monti, Pozzi, Ioculano e Greppi