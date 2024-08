“Mimì la rompiballe” e le belle storie di volontari alla festa di Ferragosto a Bizzozero

«Lo scriva: sono Mimì. Mimì la rompiballe. Quella che non se ne va se non gli compri un biglietto della lotteria» si presenta così una dei più noti volti tra i 100 volontari della Festa di Ferragosto a Bizzozero, la manifestazione che porta cucina, musica e vitalità in uno dei periodi più vuoti dell’anno a Varese.

Galleria fotografica La festa di compleanno per i 50 anni del Club di Bizzozero è alla festa di Ferragosto 4 di 17

Mimì, ora in pensione, è stata commessa tanti anni. «Nel 1976 sono stata anche eletta “Commessa ideale”» ci dice con fierezza. Ora però tutta l’energia che spendeva nel suo lavoro la dedica alle sue attività di volontariato: una delle quali è spendere metà del canonico mese di ferie aiutando alla festa del Club Bizzozero.

La sua specializzazione è la vendita dei biglietti della lotteria: difficile uscire dalla festa senza almeno un biglietto in mano, quando c’è lei (niente paura però: un biglietto costa un euro, e il primo premio è un Iphone 15…). Non è però l’unica sua attività benefica: è volontaria infatti anche al Molina, il grande istituto per anziani in viale Borri.

Il suo lavoro anche quest’anno in largo Gajard finirà il 16, con l’estrazione dei biglietti che ha contribuito a vendere: ma con lei ci sono anche altre 100 storie che muovono la grande festa che quest’anno compie 50 anni, storie che si possono tutti i giorni a pranzo e cena.