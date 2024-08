Mobilita ITS Academy: un’eccellenza nella formazione tecnica per il futuro del territorio

Mobilita ITS Academy continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la formazione tecnica nel settore della Mobilità sul nostro territorio. Con una proposta formativa all’avanguardia, si distingue per l’offerta di corsi ITS (Istruzione Tecnologica Superiore) post-diploma che rispondono alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Il prossimo 4 settembre, Mobilita aprirà le porte per le selezioni ai corsi dell’anno formativo 2024/2025. Questa data segna un’opportunità fondamentale per i giovani che desiderano specializzarsi nel settore della Mobilità Sostenibile, comparto dinamico e ricco di prospettive. L’offerta formativa è progettata a partire dalle esigenze delle aziende dei principali settori protagonisti della Mobilità: Aeronautica, Ferrovia, Logistica e Meccatronica.

Grazie a un modello didattico che integra teoria e pratica, gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare competenze tecniche avanzate ed entrare in contatto diretto con le realtà aziendali del territorio, grazie al dispositivo del tirocinio formativo, che occupa in media il 40% di tutti i percorsi. È proprio questa impostazione che garantisce il successo di questo particolare sistema formativo terziario: quasi il 90% dei diplomati trova occupazione entro un anno dall’ottenimento del titolo e il 96% di costoro ricopre un ruolo professionale coerente con il percorso ITS intrapreso. Questo dato conferma la qualità della formazione offerta e la capacità di Mobilita di rispondere efficacemente alle richieste del mercato del lavoro.

Non perdete l’occasione di costruire il vostro futuro con Mobilita ITS Academy. Tutti i dettagli sui percorsi formativi e sulle iscrizioni alle selezioni del 4 settembre li trovate sul sito.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale – ITS Lombardo Mobilità Sostenibile

Via Leonardo Da Vinci, 5, 21019 Somma Lombardo

Tel. +39.0331.1820100

@: info@mobilitacademy.it

