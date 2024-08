Mondiali giovanili, bottino varesotto più ricco con le medaglie degli Under 19

Si allarga la bacheca internazionale del canottaggio giovanile varesino. Nei “supermondiali” di St. Cahtharines in Canada, dopo la serie di medaglie conquistate dagli atleti di categoria under 23, si aggiungono gli allori vinti dai più giovani, gli under 19, che nella tarda serata (italiana) di domenica hanno concluso le regate di finale.

Due i risultati particolarmente rilevanti, con altrettante medaglia d’argento. Sono quelle conquistate dal quattro con e dal quattro di coppia maschili. Sul quattro con spicca infatti la presenza del 18enne Gioele Re, portacolori della Canottieri Monate, affiancato dal timoniere varesino Riccardo Doni: in questa specialità l’Italia (a bordo anche Minazzato, Festorazzi e Campagli) ha battagliato con Australia e Stati Uniti piazzandosi infine nel mezzo delle due barche avversarie.

Ottima anche la prova del quattro di coppia spinto da Maximilian Riboni della Canottieri Gavirate e da Andrea Frigo della Canottieri Arolo insieme a Pietro Zampaglione e Josef Giorgio Marvucic. In questo caso l’Italia ha dato filo da torcere alla Germania che infine ha vinto l’oro; azzurri bravi a tenere distante la Repubblica Ceca terza all’arrivo.

Chi sorride, in Ontario, sono i due timonieri dei nostri laghi perché se il già citato Doni ha condotto sul podio il 4 con, Margherita Fanchi (entrambi sono della Canottieri Varese) si è messa al collo un oro e un bronzo. Il successo è arrivato al timone del quattro con femminile (Orefice, Orefice, Cassani, Martorana) mentre il terzo posto è stato appannaggio dell’otto femminile.

Altri atleti di casa nostra hanno inoltre disputato le finali, pur senza andare sul podio. È il caso di Tommaso Cinquantini e Lorenzo Cracco (Varese) sesti nel due senza, Viola Della Bella (Varese) e Marco Frigo (Arolo) sesti nelle regate dei doppi senior (femminile e maschile).