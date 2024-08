Varesotto in forze ai “supermondiali” giovanili: 22 atleti in gara in Canada

Terminato il più grande appuntamento del quadriennio, i Giochi Olimpici, il mondo del canottaggio internazionale riparte dalle acque canadesi di St. Catharines dove è appena iniziato il “supercampionato” mondiale dedicato sia ad under 23 e under 19 sia alle specialità non olimpiche/paralimpiche (ovvero quelle imbarcazioni che non rientrano nel programma dei Giochi).

L’Italia è partita per il Nord America con un contingente notevole (ben 79 atleti) dove spicca una rappresentanza molto corposa proveniente dalla provincia di Varese, che dopo aver portato sette atleti a Parigi (con l’argento conquistato da Gabriel Soares nel doppio PL) si conferma territorio guida anche a livello giovanile. Quattro le società rappresentate: accanto alle corazzate Gavirate e Varese ci sono infatti i talenti emergenti di Arolo e Monate.

UNDER 23 – L’atleta di maggiore rilievo della spedizione varesina è Alice Codato, la 20enne di Oggiona con Santo Stefano che è reduce dalle Olimpiadi dove ha disputato la finale dell’otto femminile. Codato, in doppio tesseramento per Gavirate e Fiamme Oro, è imbarcata sull’ammiraglia azzurra U23 al timone della quale c’è un’altra rossoblu, Ilaria Colombo.

In tutto la Canottieri Gavirate ha mandato a St. Catharines ben 11 under 23: Alessandro Timpanaro ed Edoardo Caramaschi formano il 2 senza azzurro; Nicolò Bizzozero sarà sul 4 senza mentre Matteo Belgeri e Giuseppe Bellomo saranno sul 4 con. Nel 4 di coppia troviamo invece Andrea Pazzagli sulla barca maschile e di Aurora Spirito su quella femminile. I fratelli Borgonovo invece si divideranno: Giovanni (classe 2002) sarà sul singolo leggero mentre Luca (2004) condividerà il doppio PL con Nicolò Demiliani, talento della Canottieri Varese. L’altro atleta della Schiranna convocato tra gli U23 è infine Luca Enea Mulas, compagno di Pazzagli sul 4 di coppia.

UNDER 19 – Varese è invece la società più rappresentata nella categoria U19 con cinque atleti. Tommaso Cinquantini e Lorenzo Cracco rappresentano l’Italia nel 2 senza, Viola Della Bella rema invece nel doppio senior femminile; Riccardo Doni sarà al timone del 4 con maschile mentre Margherita Fanchi salirà (da timoniera) sia sul 4 con sia sull’otto femminili.

Sul 4 di coppia troviamo invece l’unico gaviratese del gruppo, Maximilian Riboni, insieme ad Andrea Frigo, uno dei talentuosi gemelli di casa Canottieri Arolo. L’altro Frigo, Marco, è invece destinato al doppio senior. A chiudere il lungo elenco targato Varese anche un rappresentante della Canottieri Monate, Gioele Re, a sua volta agli scalmi del 4 con.