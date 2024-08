Medaglia d’argento targata Varese: Gabriel Soares sul podio nel doppio pesi leggeri

Seconda medaglia varesina ai Giochi Olimpici di Parigi dopo l’oro di Nicolò Martinenghi: Gabriel Soares – nato in Brasile ma residente da anni nella nostra provincia, ha centrato un meraviglioso argento nel doppio pesi leggeri di canottaggio insieme al sardo Stefano Oppo al termine di un testa a testa emozionante con la Grecia, battuta al fotofinish per 11 centesimi. L’oro è andato all’Irlanda, grande favorita, che conferma così il titolo già vinto a Tokyo.

Gli azzurri erano indicati tra i favoriti per una medaglia ma, come sempre, il doppio leggero è specialità aperta a tanti pronostici; Oppo e Soares sono partiti molto bene, scattando in testa dai barchini sul ritmo dei 48 colpi al minuto. Presto però si è accesa la bagarre con la Grecia che per qualche tempo è andata al comando affiancata dall’Irlanda e con Oppo e Soares pienamente in scia.

Terzi a metà gara, gli azzurri hanno rotto gli indugi prima del passaggio ai 1.500 metri, quando sono passati con veemenza al secondo posto alle spalle di McCarthy e O’Donovan, già imprendibili. A quel punto la Grecia, anche spinta dal tentativo di rientro della Svizzera, è andata all’assalto dell’Italia che però ha tenuto duro sino all’arrivo, guadagnando l’argento per una manciata di centimetri.

CHI È GABRIEL SOARES – Nato in Brasile nel 1997, Gabriel Soares è arrivato in Italia da bambino (a 8 anni) con i genitori. Ha vissuto a Bellagio dove ha iniziato a remare passando poi al centro giovanile della Marina Militare a Pusiano sotto la guida di Franco Sancassani. Diversi anni fa, con la famiglia, si è trasferito nel Varesotto dove ormai è “adottato”: prima ha vissuto a Daverio, ora è residente a Besozzo e si allena spesso sul nostro lago. QUI LA NOSTRA INTERVISTA PRIMA DI PARIGI

DOPPIO LEGGERO, VARESE FA LA STORIA – Quella di Soares è addirittura la terza medaglia olimpica arrivata in provincia di Varese nel doppio pesi leggeri. La prima fu quella di Elia Luini a Sydney 2000 (argento), la seconda fu l’oro di Federica Cesarini a Tokyo. In questa specialità ha gareggiato ai Giochi anche Andrea Micheletti. Purtroppo però i pesi leggeri sono all’ultimo ballo olimpico: dal 2028 non saranno più in programma. Anche per questo la medaglia di Oppo e Soares è particolarmente significativa.