A lezione dal campione: l’incontro tra Gabriel Soares e gli studenti del “Pantani”

Non capita tutti i giorni di avere per insegnante un medagliato olimpico, tanto meno nel suo habitat naturale che, in questo caso, è quello del canottaggio. Una esperienza che ha coinvolto oltre trenta ragazzi che ieri – mercoledì 16 ottobre – hanno raggiunto Travedona Monate e seguito un incontro condotto da Gabriel Soares, argento nel doppio pesi leggeri nel corso dei recenti Giochi di Parigi.

Il campione italo-brasiliano ha raccontato la sua storia, fatta di sacrifici e passione, in un’alternanza di trionfi e fallimenti che hanno contribuito al suo processo di crescita personale e sportiva. «Parigi – ha detto il ventisettenne – è stata il coronamento di tutti gli sforzi che ho compiuto nella vita per realizzare un sogno».

I giovani, che frequentano le classi seconde del Liceo scientifico sportivo “Pantani” di Busto Arsizio, hanno potuto incontrare Soares all’interno della sede della Canottieri Monate, visto che le condizioni metereologiche non hanno consentito l’uscita sulle acque del lago.

A disposizione di ragazze e ragazzi però c’erano i remoergometri e la vasca di voga in dotazione alla Canottieri Monate, strumenti con cui gli studenti del “Pantani” si sono potuti misurare a margine dell’incontro con Soares. Un modo per sperimentare una disciplina che nel territorio vanta una grandissima tradizione e che continua a formare e attrarre campioni.

La giornata dedicata al remo è stata organizzata da Paola Della Chiesa, docente di marketing sportivo del “Pantani” e delegata al canottaggio per il CONI regionale. «In collaborazione con Elisa Guerra, referente del “Pantani” per l’area sport, abbiamo proposto un’esperienza che già l’anno passato aveva saputo coinvolgere gli studenti. Stavolta la presenza di Soares ha aggiunto un contributo unico, permettendo di conoscere il percorso e i segreti di un grande campione».

All’appuntamento sono intervenuti anche il presidente della Canottieri Monate, Stefano Binda, il presidente della Federcanottaggio lombarda, Leonardo Binda, il giudice arbitro e coordinatore regionale di settore Antonio Tonon e i tecnici monatesi Federico Zorzan e Benczur Vilmos. Per il “Pantani” erano presenti anche la coordinatrice Laura Cavalleri e i docenti di scienze motorie Mattia Leoni e Fabrizio Facheris.