Mondiali Under23 in Canada: argenti e bronzi per la spedizione varesotta

Si sono concluse sul bacino di St. Catharines, in Ontario, le regate valide per i Mondiali Under 23 di canottaggio, una super-rassegna che comprende anche altre categorie e che quindi prosegue anche lungo in weekend in corso, con molti atleti del Varesotto impegnati tra gli Under 19.

Tra gli U23, intanto, la provincia dei sette laghi ha garantito con i suoi rappresentanti il consueto bottino di podi e medaglie alla nazionale italiana. Tre le barche con i nostri atleti capaci di centrare la medaglia d’argento: il quattro con, il doppio leggero e il singolo leggero. Sul “quattro” erano ai remi Matteo Belgeri e Giuseppe Bellomo, entrambi della Canottieri Gavirate (insieme al genovese Licatalosi, al leccese Papalepore e al timoniere Wiesenfeld).

È invece mezzo gaviratese e mezzo varesino l’equipaggio del doppio leggero (foto in alto – Canottaggio.org/Perna) formato dal rossoblu Luca Borgonovo e dal gialloazzurro Nicolò Demiliani che hanno sfiorato la medaglia d’oro, andata all’Irlanda al fotofinish, con gli azzurri bravi a regolare la Francia, anch’essa vicinissima.

Il fratello di Luca, Giovanni Borgonovo, ha invece ottenuto l’argento nel singolo PL, superato solo dall’atleta spagnolo fresco di partecipazione alle Olimpiadi.

Altri cinque canottieri dei laghi chiudono invece i Mondiali con una medaglia di bronzo. È il caso del due senza battente bandiera gaviratese formato dagli interessanti Alessandro Timpanaro ed Edoardo Caramaschi e del quattro di coppia senior maschile: anche su questa barca hanno remato un atleta di Gavirate (Andrea Pazzagli) e uno di Varese (Enea Mulas). Infine podio anche per Ilaria Colombo al timone del quattro con femminile. Finale, ma senza medaglia, invece per Aurora Spirito (quattro di coppia), Nicolò Bizzozero (quattro senza) e Alice Codato (otto).