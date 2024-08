Nuotavano nel campo di gara del Gp del Lago di Como: salvati e poi multati

La sezione Acque interne della Polizia di stato di Como è intervenuta per soccorrere – e poi sanzionare – tre ragazzi notati a nuotare nello spazio riservato a una gara di motonautica.

È accaduto nella mattina di sabato. Gli agenti stavano svolgendo il servizio di sicurezza nel contesto della manifestazione “Lake Como GP Championship”, una gara di motonautica che si è svolta nello specchio di lago di fronte a Villa D’Este a Cernobbio, quando hanno notato tre persone nuotare pericolosamente nelle acque del primo bacino, nonostante il transito di altri natanti.

I tre ragazzi in evidente difficoltà – hanno poi raccontato di essere scesi in acqua dalla zona del Tempio Voltiano con l’intenzione di voler arrivare al Porto Marina nei pressi dell’Hangar dell’Aeroclub – sono stati immediatamente soccorsi e fatti salire sull’imbarcazione della Polizia di Stato. Sono quindi stati identificati: si trattava di tre 18enni, cittadini residenti negli Stati Uniti d’America in vacanza a Como ed oltre ad essere stati redarguiti per la pericolosità e l’incoscienza della loro iniziativa, sono stati anche sanzionati per la loro condotta in violazione delle norme di sicurezza che regolano la navigazione.