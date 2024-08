Nuova festa all’oratorio di Lissago a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga

La solidarietà a Lissago continua. Dopo il grande successo della “Festa di Primavera” in favore del Comitato Maria Letizia Verga organizzata a fine maggio ora è arrivato il momento del raddoppio per concludere in bellezza l’estate di tutti i varesini. Domenica 1 settembre, presso l’oratorio del quartiere bosino, cibo e bijoux per continuare a sostenere la ricerca per la cura della leucemia nel bambino.

Una missione che sta particolarmente a cuore a tutta Lissago, culla del progetto che dal 1979 riunisce volontari, personale medico e famiglie in un’alleanza che ha come obiettivo il miglioramento della qualità complessiva della vita dei giovani affetti da malattie emato-oncologiche. Solo quest’anno a fine maggio Lissago con la sua festa ha donato 15.000 euro al Comitato, un piccolo tassello per un progetto sempre più grande.

Il pranzo del 1 settembre sarà una nuova opportunità per tutti e il ricavano andrà interamente in beneficenza. Tutte le informazioni relative all’evento verranno veicolate sulle pagine social della festa di primavera (fb Festa di primavera e ig @festadiprimaveralissago). È consigliata la prenotazione (cell e wathapp 3662207510) – Possibilità di asporto