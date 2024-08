Nuovi arrivi alla Caronnese: Daniele Tondi è rossoblu

Non è un semplice nuovo arrivo quello di Daniele Tondi a Caronno Pertusella, ma un vero e proprio cambio di vita per questo giovane classe 2004 che va a rinforzare la mediana di mister Michele Ferri.

Nato l’8 giugno 2004, Tondi è un centrocampista completo, fisicamente strutturato e abile in entrambe le fasi. Qualcuno l’ha definito il “Pogba bianco” «E’ sicuramente un paragone estremo –dice Daniele – ma in effetti uno dei miei allenatori nelle giovanili mi chiamava Pogba: un po’ perché sono alto 1.93, poi perché a centrocampo sono bravo sia in fase di inserimento che in quella di copertura. Preferisco gli assist per i compagni, ma non nego che mi piacerebbe fare qualche gol in più».

L’ultima stagione l’ha vissuta al Manduria, prima ancora era a Otranto. Timori per un cambio così radicale? «Beh, dal profondo sud al profondo nord è un bel salto, ma lo vivo come uno stimolo. Il progetto della Caronnese è importante, ambizioso. Per questo l’ho scelto. Devo essere sincero, prima che me ne parlassero non conoscevo Caronno Pertusella. Ma la presenza di uno staff di livello e di mister Ferri, uno che ha conosciuto ambienti importanti, mi hanno convinto ad accettare questa sfida. I miei obiettivi per questa stagione? Aiutare la squadra a raggiungere la promozione, mettermi a disposizione dell’allenatore e dei compagni. A livello personale, punto a segnare qualche gol in più».