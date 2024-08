Oggiona, Villa Colombo in vendita? “L’amministrazione ha già deciso”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Progetto Comune (lista di minoranza di Oggiona con Santo Stefano)

VILLA COLOMBO è in vendita, la decisione del Sindaco Ghiringhelli e della sua Amministrazione è già stata presa

Noi Consiglieri di Minoranza abbiamo chiesto un incontro con il Sindaco dopo aver letto la perizia richiesta dall’Amministrazione all’ Agenzia delle Entrate per Villa Colombo e la perizia ricevuta.

Durante la riunione del 29 luglio il Sindaco ci ha riferito la decisione di vendere Villa Colombo e gran parte del parco adiacente. Come è possibile vendere un patrimonio storico senza interpellare i cittadini, senza prima chiedere un loro parere? Per Villa Colombo le Amministrazioni precedenti e i nostri anziani hanno fatto molti sacrifici per acquistarla ma ora l’attuale Amministrazione ha deciso di svenderla, una vergogna!!!

Proprio il Sindaco ci ha confermato che “ la decisione già presa è quella di venderla anche al di sotto della stima fatta dall’Agenzia delle Entrate” Quindi svenderla!!! Questo è il risultato di un’azione da parte dell’attuale Amministrazione che non tiene conto della volontà popolare , questo è il risultato di una gestione fallimentare del nostro Comune da parte del Sindaco Ghiringhelli , della sua incapacità di gestire i soldi pubblici.

In tre anni sulla stampa il Sindaco Ghiringhelli ha fatto proclami di “ progetti faraonici “ che avrebbe realizzato grazie ai finanziamenti del PNNR, finanziamenti mai ottenuti. Ora per reperire soldi per i “suoi progetti faraonici” decide di vendere Villa Colombo. A

ltro aspetto negativo altrettanto importante voler vendere il parco adiacente la Villa che rappresenta un polmone di verde per l’abitato di Oggiona. A parole l’Amministrazione Comunale ha sempre pubblicizzato di essere un’Amministrazione “green” che sostiene il verde pubblico, nei fatti nei prossimi mesi metterà in vendita gran parte del parco di Villa Colombo. Un’area di verde pubblico in vendita? Di questo passo quali altre zone verdi Ghiringhelli vorrà vendere prima della fine del suo disastroso mandato? Non si può stare zitti, la comunità non può accettare che un’area verde che appartiene ai cittadini venga venduta in questo modo.

Noi siamo contro la vendita di Villa Colombo, riteniamo che il nostro Comune non merita un curatore fallimentare ma persone che amministrano amando il proprio territorio, la comunità e li difendono.

Gruppo Consiliare “ Progetto Comune” Daniele Milani, Pasquale Ubaldo Carrozzo, Enzo Lazzetera, Mauro Mantiero