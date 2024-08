Villa Colombo in vendita? “Non c’è niente di deciso”

Villa Colombo a Oggiona in vendita? Il “caso” scoppia in piena estate a Oggiona con Santo Stefano, sollevato da un lato dalla Lega dall’altro dalla minoranza consiliare.

«A dicembre 2023 abbiamo protocollato la richiesta di perizia per la villa: da quella data la minoranza è a conoscenza di questo passaggio e non capisco perché venga sollevato oggi» dice il sindaco Franco Ghiringhelli, che dice che si sta procedendo con prudenza e su tempi lunghi.

«Il Comune oggi non ha un regolamento per le alienazioni, la villa non è nel piano alienazioni» puntualizza, rispetto ai passaggi tecnici.

Certo c’è già da otto mesi la richiesta di perizia, avanzata alla Agenzia delle Entrate (essendo un bene pubblico). «Non siamo stati noi a proporre la vendita, è stato l’attuale gestore – presente dal 2000 – che ha chiesto se ci fosse la possibilità di una vendita. Ma appunto non avevamo neppure un valore di riferimento e quindi abbiamo avviato la perizia».

L’opposizione dice che è a rischio anche il parco. Ma la perizia riguarda anche l’area esterna e le cascine?

«La perizia riguarda la parte occupata oggi dal gestore: la villa e circa 2500 mq del parco, solo la parte superiore, oggi in loro uso. Non le cascine e non l’altra parte di parco, quella bassa. Subito è stato precisato che, in caso di vendita, il Comune chiederà per l’edificio un vincolo per uso sociale. Peraltro l’attuale gestore comunque non vorrebbe cintare la loro proprietà, quindi di fatto non ci sarebbe nessun cambiamento rispetto alla situazione attuale».

Soprattutto Ghiringhelli ribadisce una cosa: «A domanda diretta se avessimo deciso noi abbiamo risposto che No, non abbiamo deciso nulla, abbiamo iniziato ad acquisire elementi. Non riesco a capire dunque perché dicano il contrario»