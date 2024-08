Omicidio di Fabio Ravasio. In manette anche un meccanico di Parabiago

C’è una settima persona che potrebbe essere coinvolta nell’omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne di Parabiago investito intenzionalmente lo scorso 9 agosto da uno dei figli della compagna Adilma Pereira Carneiro e dall’attuale marito (Igor Benedito e Marcello Trifone).

Nel pomeriggio di oggi, 28 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo, emesso in data odierna dalla Procura di Busto Arsizio nei confronti di un 40enne di Parabiago.

Il fermo odierno, che segue i sei già eseguiti lo scorso 23 agosto, trae origine da ulteriori investigazioni da cui si è accertato che il 40enne, meccanico, prima dell’omicidio aveva sistemato l’autovettura utilizzata per commettere il delitto, rendendola marciante e consigliando inoltre agli esecutori, consapevole dell’uso che ne sarebbe stato fatto, di utilizzare quella e non altre auto tra le quali avrebbero potuto scegliere. Anche in questo caso ci sarebbe stata una relazione sentimentale con la “vedova nera” di Parabiago a fare da collante.

Il fermato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.