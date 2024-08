“Operazione Laghi Sicuri”: la Guardia di Finanza sul Verbano tra sanzioni e soccorsi

Il servizio di sorveglianza operato sul Lago Maggiore dalla Guardia di Finanza nel corso dell’estate non è ancora terminato – prosegue infatti sino a fine settembre – ma è già tempo di bilanci per le Fiamme Gialle che hanno monitorato le acque del Verbano con l’obiettivo di garantire sicurezza ai turisti giunti sulle nostre sponde.

Durante il mese di agosto le unità della Sezione Operativa Navale Lago Maggiore sono intervenute anche per reprimere alcune condotte illecite messe in atto sulle acque del Verbano. In particolare gli uomini della Finanza hanno emesso 37 sanzioni, la maggior parte delle quali per eccesso di velocità da parte delle imbarcazioni e per la pratica dello sci nautico svolta però senza le dovute dotazioni di sicurezza.

A questa attività però si è affiancata anche quella di soccorso: l’evento più rilevante risale al 24 agosto a Pallanza, quando le Fiamme Gialle sono intervenute con una vedetta costiera per assistere un natante in avaria. La barca, con a bordo tre adulti e due bambini, non poteva essere manovrata ma l’intervento della vedetta “V.3001” ha permesso di mettere in sicurezza gli occupanti ed evitare guai peggiori.

Le attività svolte rientrano nell’ambito dell’operazione “Laghi sicuri 2024” che, come detto, terminerà alla fine del mese di settembre e sono condotte dal Corpo per la tutela dell’economia legale e della sicurezza della navigazione, all’interno di un contesto operativo più ampio definito dalle competenti Prefetture, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.