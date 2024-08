“Ora non ci sei più”, i cittadini commemorano il tiglio di 200 anni abbattuto ai Giardini Estensi di Varese

Un gruppo di cittadini di Varese ha dato vita a una commemorazione spontanea per la perdita del grande tiglio, che si trovava ai Giardini Estensi. Un albero monumentale che aveva duecento anni.

Ai piedi di ciò che rimane del tronco è stato apposto un cartello con questa dedica.

«Caro albero, avevi duecento anni, eri uno splendido Tiglio. Dopo ogni tempesta la tua chioma diventava più forte e più profumata di prima. Per due secoli hai dato aria e ombra, rifugio e protezione. Hai dato refrigerio agli anziani stanchi stanchi che si si sedevano a riposare sulla panchina là accanto, ai bambini pieni di vita che ti correvano intorno, ma anche a cani, uccelli e a tutti gli insetti che vivevano tra le tue radici. Chissà quanti si sono scambiati vicino a te il primo bacio.

Sei stato testimone silenzioso di guerre, lotte e ribellioni, pandemie e tempeste. La vita ti scorreva accanto e tu la sostenevi. La proteggevi.

Ora non ci sei più.

La perdita di un grane albero è enorme. Nessuno produce ossigeno, ombra e abbassa la temperatura come uno di voi. Siete i nostri silenti protettori, i guardiani della natura.

Sostituirti è impossibile.

L’unica cosa che a questo punto possiamo fare è ringraziarti».

Gli amici degli alberi