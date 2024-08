Per la Pro Patria campagna abbonamenti a prezzi invariati, ma “esserci è un’altra storia”

La Pro Patria chiama a raccolta tutti i suoi tifosi bianco-blu per la nuova campagna abbonamenti intitolata EsserCi è un’altra storia. Slogan nuovo ma prezzi invariati, gli stessi dal post covid, per le 19 gare di regular season che si disputeranno allo Speroni di Busto Arsizio da domenica 25 fino all’ultima settimana di aprile.

Il conto alla rovescia della stagione 2024/25 entra dunque ufficialmente nel vivo, con l’esordio della Pro Patria di mister Colombo il 25 agosto (ore 18) a Busto Arsizio contro il Renate, nel mentre la società di Via Ca’ Bianca ha annunciato oggi – lunedì 5 agosto – i pacchetti di abbonamenti per seguire la gare casalinghe della squadra e la collaborazione con Amedea per quanto riguarda la Pro Patria Card, indispensabile per sottoscrivere l’abbonamento (al costo di attivazione di 10€).

Quest’anno sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti ai punti vendita Vivaticket presso il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione a Olgiate Olona, al Bar Savoia di Via XXII Marzo a Busto Arsizio) e infine, all’Armiraglio Caffe di Corso Italia sempre a Busto Arsizio. Inoltre, sarà possibile acquistare la Pro Patria Card e sottoscrivere gli abbonamenti anche ai botteghini dello Stadio “Speroni” di Busto Arsizio domani, martedì 6 agosto, dalle 17 alle 19, giovedì 8 Agosto dalle 12.00 alle 14.00 e venerdì 9 Agosto dalle ore 17 alle ore 19.

«Continueranno poi – sottolinea la società dei Tigrotti – le varie riduzioni sugli abbonamenti che riguarderanno gli Over 65 (nati prima del 31/12/1959) mentre l’ingresso allo Stadio sarà gratuito per gli Under 10, ovvero i nati dopo il 1 gennaio 2014».

Questo il listino prezzi:

TRIBUNA CENTRALE

→ abbonamento € 380

→ biglietto € 25 → totale per 19 gare € 475

Con l’abbonamento il tuo biglietto costa € 20

TRIBUNA LATERALE

→ abbonamento € 250

→ biglietto € 20 → totale per 19 gare € 380

Con l’abbonamento il tuo biglietto costa € 13

DISTINTI

→ abbonamento € 150

→ biglietto € 15 → totale per 19 gare € 285

Con l’abbonamento il tuo biglietto costa € 8

POPOLARI SCOPERTI

→ abbonamento € 100

→ biglietto € 1 → totale per 19 gare € 190

Con l’abbonamento il tuo biglietto costa € 5.