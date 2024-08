Più luce e meno inquinamento, a Ceriano Laghetto 1135 nuovi lampioni Led ad alta efficienza

In arrivo a Ceriano Laghetto un importante ammodernamento dell’illuminazione pubblica. Grazie all’accordo firmato recentemente dal Comune con A2A Illuminazione Pubblica, partirà a breve un progetto per migliorare la qualità del servizio di illuminazione pubblica e il contenimento dell’inquinamento luminoso e ambientale.

L’affidamento, del valore di circa 3.350.000 euro per un periodo di 20 anni, prevede un investimento di 900mila euro e l’installazione di 1.135 nuove luci a Led ad alta efficienza energetica.

«Le soluzioni adottate garantiranno significativi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di costi associati sia per il Comune, sia per i cittadini di Ceriano

Laghetto – spiega A2A – I nuovi impianti saranno alimentati da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e consentiranno un risparmio energetico del 78%. Grazie alla nuova illuminazione ogni anno sarà evitata l’emissione di circa 112 tonnellate di CO2 e verranno risparmiate circa 81 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). L’installazione di nuovi centri luminosi consentirà il potenziamento dell’illuminazione esistente, con una particolare attenzione a 10 attraversamenti pedonali, ad oggi non illuminati».

Il progetto prevede anche l’implementazione di un innovativo sistema di telecontrollo, con l’obiettivo di rendere Ceriano Laghetto una città smart all’avanguardia nell’efficienza energetica. Questa soluzione consentirà una manutenzione più efficiente, grazie al monitoraggio in tempo reale dei punti luce e contribuirà ad aumentare la sicurezza urbana attraverso un sistema di illuminazione più efficace».

Soddisfatto il sindaco di Ceriano Laghetto, Massimiliano Occa: «L’impegno per un paese più sicuro, moderno ed efficiente, passa anche da qui. Questo progetto non solo garantisce una maggiore qualità del servizio di illuminazione pubblica, ma ci permette anche di effettuare una manutenzione più rapida ed efficace. Inoltre, migliorerà significativamente la sicurezza delle nostre strade e degli attraversamenti pedonali, un aspetto fondamentale per la qualità della vita dei nostri cittadini».

Importante anche l’impatto ambientale di questo intervento, come spiega l’assessore all’ambiente Thomas Nisi: «La Ceriano che immaginiamo non poteva prescindere da una trasformazione di questo tipo. L’intervento, esempio concreto di come si possano coniugare efficienza, sostenibilità e innovazione per il benessere della comunità, rappresenta un importante passo verso il futuro del paese, contribuendo significativamente alla riduzione dell’inquinamento luminoso e delle emissioni di CO2, risparmiando energia e riducendo il nostro impatto ambientale».

Sinergia è la parola chiave di progetti di questo tipo, sottolinea Federico Mauri, direttore generale di A2A Illuminazione Pubblica, azienda che opera in circa 70 comuni italiani, dove gestisce quasi 400mila punti luce, oltre ad illuminare oltre 130 siti culturali e archeologici: «Questo progetto, così importante per il Comune di Ceriano Laghetto, è il risultato di un approccio che valorizza le sinergie fra istituzioni, in un contesto di cambiamento in cui diventa fondamentale intercettare tempestivamente le esigenze e le prospettive che avranno impatti significativi sulle città. A2A Illuminazione Pubblica propone progetti di partenariato pubblico privato ritagliati in modo “sartoriale” sulle esigenze dei singoli Comuni: soluzioni su misura che assicurano un risparmio sulla spesa storica e investimenti per riqualificare gli impianti e ridurre i consumi energetici. Per questo ci proponiamo come un alleato strategico per l’innovazione urbana dei Comuni».