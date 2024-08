Polenta e buseca, a Cuvio torna la festa del Villeggiante

Terminano le grandi feste estive a Cuvio con la tradizionale Festa del Villeggiante rinomata anche come sagra della culinaria: “Polenta” da gustarsi in vari modi e la “Buseca”, la Trippa saranno le eccellenze della cucina valcuviana che domineranno questo week-end. Una due-giorni di festa che a Cuvio, la Pro Loco, celebra sin dagli anni cinquanta quale simbolico saluto, nonché arrivederci, ai numerosi villeggianti pronti a ritornare in città al termine della loro permanenza estiva nei nostri borghi.

Sabato 24 e domenica 25 agosto al parco feste “Pancera”, ci saranno anche altre prelibatezze da gustare e non sarà solo gastronomia ma anche tanta musica e balli.

La Festa del Villeggiante scatterà alle ore 19 per la cena di sabato, proseguirà domenica, oltre alla cena, anche per il pranzo delle 12 e con attivo il servizio al tavolo, che verrà effettuato dai ragazzi, giovani e meno giovani della Pro Loco. Sabato sarà il giorno del grande trionfo per l’arte culinaria locale, grazie agli esperti cuochi che proporranno il fascino e il sapore di alcuni piatti tipici della cucina nostrana: la “Buseca valcuviana “: la trippa come si cucina a Cuvio e in tutta la sua valle e “Polenta e spezzatino”, oltre a frittura di pesce, grigliate, patatine e verdure. La divagazione culinaria, continua domenica a mezzogiorno con altri piatti di carattere mondiale come la succulenta “Paella alla valenciana”, la “Frittura di anelli e Gamberi” e il “Roastbeef all’inglese” .

Si torna sulla tavola della valle alla sera con la “Pulenta coi bruscitt o lumber” e la “milanesa vestita”, meglio conosciuta come cotoletta impanata. Fino alle 24, operativo anche il “Bier-Garten“, il piccolo pub all’aperto, per chi vuole solo bere o intrattenersi con amici, ma che offrirà, oltre a numerose qualità di birra tedesca e specialità bavaresi, anche altre specialità quali gli arrosticini abruzzesi, rösti di patate con Wurstel e Bratwurst e le originali Patate twist. Musica in balera con orchestra fino a serata inoltrata: Sabato con TIKOZZI BAND, mentre domenica, musica e balli suonate da FLU BAND. La serata di sabato si chiuderà con la simpatica consuetudine ereditata dalle storiche “FESTE DEL VILLEGGIANTE”: la Pro Loco di Cuvio offrirà, a tutti i presenti, l’immancabile “Pulenta e lacc”.