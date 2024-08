Primo bilancio di sostenibilità di Alfa: un altro passo avanti verso un futuro più green

La tutela e la valorizzazione dell’ambiente; il dialogo costante con il territorio, gli stakeholder e i collaboratori; l’attuazione di strategie volte al risparmio energetico e allo sviluppo tecnologico. Sono questi i principi guida di Alfa, il Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese, per andare verso un futuro sempre più green: a dirlo è il primo Bilancio di Sostenibilità dell’azienda, che fa il rendiconto delle performance sociali e ambientali della società dal primo gennaio al 31 dicembre 2023.

«Dal superamento di pesanti infrazioni comunitarie che gravano sul territorio agli investimenti a sostegno della ricerca perdite via satellite, per ridurre lo spreco idrico; dall’attivazione delle prese a lago alla realizzazione di interconnessioni capaci di garantire acqua potabile in tutti i comuni di competenza, anche nei periodi di maggiore siccità; senza dimenticare le attività formative nelle scuole, volte a educare e sensibilizzare bambini

e ragazzi. Un percorso lungo quello che abbiamo iniziato e compiuto negli ultimi anni, a tratti in salita, ma che ci ha regalato grandi soddisfazioni» commenta il presidente Paolo Mazzucchelli.

E ora? «Guardando al futuro siamo certi che saremo sempre più chiamati a rispondere alle sfide del nostro tempo – Prosegue Mazzucchelli – Come il cambiamento climatico; l’obsolescenza delle infrastrutture; la sicurezza; la transizione energetica. E proprio grazie ai nostri asset e al percorso di

crescita intrapreso, siamo pronti a giocare un ruolo da protagonisti nel settore».

PIU’ DI 2500 PERDITE IDRICHE RIPARATE IN UN ANNO

Se da un lato Alfa garantisce l’accesso all’acqua potabile in tutti i comuni di sua competenza, dall’altro si impegna a ridurre gli sprechi e a favorire il risparmio energetico: sono 2532 le perdite idriche riparate nel 2023, anche grazie all’utilizzo della tecnologia satellitare. E sono 12 le infrazioni comunitarie risolte, con un ingente investimento di uomini e di risorse.

Il settore idrico, inoltre, come è noto, è tra i più energivori: per tale motivo, Alfa ha messo tra gli obiettivi dell’azienda quello di implementare progressivamente i suoi campi fotovoltaici. Decisivi su questi progetti saranno i 18 milioni finanziati dal PNRR, che permetteranno l’installazione di 100 mila contatori intelligenti in 56 comuni della provincia di Varese, ma anche la digitalizzazione e la mappatura della rete idrica, con lo scopo di ridurre al minimo la dispersione di acqua potabile.

CERTIFICAZIONE TOP EMPLOYERS GRAZIE ALLA FORMAZIONE DEI 400 DIPENDENTI

A rendere possibile lo sviluppo dell’azienda sono state e sono ancora indubbiamente le persone che la compongono: e per supportare professionalmente gli oltre 400 dipendenti che si impegnano quotidianamente per raggiungere i risultati ambiziosi dell’azienda, Alfa promuove la loro formazione continua, investendo nel capitale umano. E proprio l’attenzione nei confronti delle risorse umane ha permesso al Gestore Idrico di ottenere per il secondo anno consecutivo la certificazione Top Employers, attualmente riconosciuta a 1800 aziende a livello mondiale.

CENTINAIA E CENTINAIA I CITTADINI COINVOLTI TRA CONVEGNI, LABORATORI E VISITE GUIDATE

Alfa è nota, infine, anche per le iniziative che favoriscono la conoscenza del territorio, collaborazioni con enti e associazioni, attività nelle scuole e negli asili, convegni divulgativi aperti alla cittadinanza. E i numeri confermano il successo di questa scelta: più di 200 le persone presenti al convegno annuale dedicato alla giornata mondiale dell’acqua, organizzato a marzo; oltre 30 le classi coinvolte nel progetto educativo L’Acqua Siamo Noi; centinaia i partecipanti alle visite guidate promosse con Fai e Unesco.

«Grazie all’impegno di tutti i dipendenti e dei membri del Consiglio di Amministrazione siamo giunti fino a qui – conclude il presidente

Mazzucchelli – Con lo stesso entusiasmo siamo ora pronti ad affrontare nuove sfide, coinvolgendo il territorio e dedicando un’attenzione particolare al Terzo Settore. Alfa desidera collaborare con enti e associazioni per sostenere concretamente i più fragili, favorendo l’inclusività».

Il Bilancio di Sostenibilità 2023 di Alfa è disponibile a questo link