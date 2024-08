Pubblicata la guida corsi Busto Arsizio 2024-2025

E’ stata stampata in questi giorni, a cura dell’Amministrazione Comunale, la guida informativa che raccoglie le proposte di corsi che saranno organizzati da scuole e associazioni del territorio a partire da settembre e fino a giugno 2025.

«Anche quest’anno promuoviamo e supportiamo la diffusione della ricca offerta di corsi proposti dalle realtà cittadine, dal mondo dell’associazionismo a quello professionale – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Quest’anno abbiamo migliorato l’organizzazione delle proposte all’interno della pubblicazione, dividendole per settori e individuando delle macro-aree tra cui cultura, benessere, lingue, informatica e primo soccorso. L’auspicio è che come ogni anno questi corsi registrino un buon numero di adesioni: questo sarebbe indice della conferma di una cittadinanza attiva e curiosa e anche interessata ad avvalersi di questo servizio di tramite che viene realizzato dall’Amministrazione comunale, per i propri processi di miglioramento, di crescita e di arricchimento delle competenze».

Le associazioni culturali, i docenti e le scuole hanno dimostrato una vivacità non indifferente e proposto numerosi corsi che spaziano dall’informatica, alle lingue, dalla musica all’arte, dalla fotografia allo sport. Nella sezione tempo libero si trovano molti spunti curiosi, in particolare, la novità di quest’anno sono i corsi di cucina che svelano i segreti della pasta frolla e della pasta fatta in casa. La guida in formato cartaceo è in distribuzione presso la portineria del Comune, in Biblioteca e in altre sedi dell’Amministrazione. Dal sito del Comune è scaricabile il formato digitale. La grafica riportata in copertina è tratta da una pagina dall’Albo d’oro della città di Busto Arsizio (1924-1966) ed è stata disegnata da L. Mocchetti in occasione dell’inaugurazione del palazzo delle Poste e Telegrafi del 31 luglio 1955.