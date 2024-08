Quattro feriti in uno scontro tra auto tra Casciago e Luvinate, interviene l’elisoccorso. Traffico bloccato

Brutto incidente poco dopo le 18 a Luvinate, dove due auto si sono scontrate in via Vittorio Veneto.

Coinvolte nel sinistro quattro persone per le quali sono intervenuti in forza i soccorsi, usciti in codice rosso, quello della massima gravità.

Sul posto tre ambulanze, con il supporto dell’automedica, ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato dalla base di Bergamo. Sul luogo dell’incidente stanno intervenendo i Vigili del fuoco e i carabinieri.

Ancora non sono note le condizioni dei feriti, tutti molto giovani: due ragazze di 18 e 24 anni, due ragazzi di 19 anni e ci sarebbe una quinta persona coinvolta di cui ancora non si conoscono i dati anagrafici. La ragazza più grave è stata trasportata con l’elisoccorso all’Ospedale di Novara, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di un sorpasso azzardato, avvenuto via Vittorio Veneto e la strada che sale verso il Poggio, tra Luvinate e Casciago. Le due auto – una Mini e una Fiat Punto – si sono scontrate finendo una contro un muro di recinzione di una casa e l’altra contro un palo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate sulla ss394 e sono bloccate anche le strade limitrofe.

(articolo aggiornato alle 20.52, Seguono aggiornamenti)