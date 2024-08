Ritardi aerei in Europa, Ryanair attacca: “Colpa dei controllori di volo, serve una riforma urgente”

Un’altra giornata di passione per il trasporto aereo nei cieli d’Europa. I ritardi e le cancellazioni che si sono verificati mercoledì 28 agosto hanno portato Ryanair a prendere una dura posizione contro l’ATC europeo, il controllo del traffico aereo, chiedendo una riforma urgente del settore.

“Ryanair si scusa con i passeggeri -si legge in una nota della compagnia- per gli eccessivi ritardi dei voli e l’esiguo numero di cancellazioni causati dalla carenza di personale dell’ATC europeo e dal guasto delle apparecchiature nel centro ATC dei Paesi Bassi in data odierna che stanno influenzando le operazioni di tutte le compagnie aeree che operano da/per Eindhoven e Amsterdam”. Un problema che i viaggiatori vivono sulla propria pelle ma che la compagnia imputa appunto all’organizzazione che controlla i cieli.

“Nonostante il traffico dei voli in UE nel 2024 sia inferiore del 5% rispetto ai livelli del 2019, e anche con il vantaggio di molti meno scioperi dell’ATC francesi -continua la nota- i ritardi ATC in Europa sono a livelli record. Negli ultimi 3 anni, le tariffe ATC in Europa sono aumentate del 21%, mentre il personale e i livelli di servizio continuano a diminuire. Ciò è inaccettabile e la Presidente della Commissione UE von der Leyen deve agire ora per migliorare urgentemente la competitività dell’Europa riformando il suo sistema ATC in difficoltà”.

Neal McMahon, Chief Operations Officer di Ryanair, ha dichiarato: «È inaccettabile che i passeggeri continuino a subire disservizi legati al Controllo del Traffico Aereo, a causa della ripetuta carenza di personale e dell’ennesimo guasto delle apparecchiature in Europa, questa volta nel centro ATC dei Paesi Bassi, in data odierna (28 agosto), che ha costretto alla cancellazione di 12 voli Ryanair sino a questa mattina. Ci scusiamo con i passeggeri per questi ripetuti disservizi dell’ATC, che sono profondamente deplorevoli ma al di fuori del controllo di Ryanair, e invitiamo i passeggeri a visitare atcruinedourholiday.com per chiedere alla Commissione europea di adottare misure urgenti per migliorare il fallimentare sistema ATC in Europa».