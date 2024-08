Sei feriti giovanissimi in uno schianto fra due auto nella notte a Malnate

Hanno tra i 16 e i 35 anni le persone rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto domenica notte a Malnate. Il fatto è avvenuto in via Martiri Patrioti all’altezza del civico 70.

Dalle prime informazioni erano non ancora scoccate le 2 quando una chiamata di soccorso avvisava dell’incidente stradale avvenuto lungo il tratto cittadino della statale 342.

Sul posto ambulanze della croce rossa italiana e dell’sos di Malnate, automedica e forze dell’ordine.

A rimanere ferite quattro ragazze di 16, 18, 19 e due di 20 anni, oltre ad un uomo di 35. I codici di ricovero in ospedale non superano, come gravità, il giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco.