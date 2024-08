Si sposano e con le buste ricevute aiutano Cuorieroi e i bambini malati

Una canzone di Jovanotti recita “L’amore dato non ritorna a posto ma resta in giro e rende il cielo immenso“: non sappiamo se i novelli sposi Stefania e Manuel la conoscano o l’abbiano mai canticchiata, ma certamente l’hanno messa in pratica.

La coppia, convolata a nozze lo scorso 20 luglio, ha infatti deciso di trasformare la loro felicità in una catena di amore, facendo una donazione a Cuorieroi, l’associazione che riunisce persone eccezionali che, travestite da supereroi, portano allegria nelle corsie degli ospedali delle province di Varese e Como, in primis, ma raggiungendo anche altre province lombarde: come veri supereroi aiutano i piccoli malati a sorridere e contrubuiscono alle attività delle cliniche grazie a raccolte benefiche.

Il loro impegno, conosciuto e apprezzato in tutta la regione, è arrivato cosi a Faloppio, in provincia di Como, dove vivono Manuel e Stefania che, nella pianificazione di tutti i dettagli legati al loro matrimonio, si sono guardati negli occhi, forti della decisione più dolce: fare del bene insieme.

In questo gesto altruista, inoltre, sono stati coinvolti i loro invitati, perché la cifra raccolta proveniva proprio dalle buste ricevute da ciascuno di loro: tanti, fra amici e parenti, che così hanno avuto modo di conoscere Cuorieroi e la loro attività benefica.

Questo il messaggio che i volontari hanno dedicato ai novelli sposi sulla loro pagina Facebook:

Poi succede che Stefania e Manuel decido di sposarsi il 20 luglio 2024 e nel giorno più importante della loro vita pensano a noi, ai tanti bambini che aiutiamo. Cosi fanno modo di fare arrivare il messaggio di solidarietà ai loro invitati e ci donano una somma importante per continuare a portare avanti la nostra missione. Tanti auguri per una vita felice cari Stefania e Manuel. Grazie

Ci uniamo a questi auguri, ringraziando Stefania e Manuel per una storia ricca di sentimento che farà sorridere tanti bambini grazie alla loro generosità.