Soccorsi in montagna: doppio intervento di salvataggio della Sezione Aerea di Varese

L’8 agosto 2024, gli equipaggi di volo della Sezione Aerea di Varese hanno portato a termine due operazioni di soccorso in montagna.

Questi interventi sono scaturiti dalla richiesta di supporto aereo da parte del Servizio “118” (SOREU delle Alpi) e sono state gestiti, in stretto raccordo con la componente del Soccorso Alpino (S.A.G.F.) della Guardia di Finanza di Edolo, Sondrio e Domodossola, nonché con il personale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) lombardo.

Soccorso sul Pizzo Tre Signori

Il primo intervento è avvenuto nei pressi del “Pizzo Tre Signori,” vicino al rifugio Grassi a Valtorta, in provincia di Bergao, a 2554 metri d’altezza. Una persona con problemi di salute ha ricevuto assistenza grazie all’intervento del personale del C.N.S.A.S. lombardo e delle stazioni S.A.G.F. di Edolo e Domodossola. La persona è stata trasportata all’elisuperficie di Bione, a Lecco, dove un’ambulanza era pronta per il trasporto in ospedale.

Ricerca in Val Malgina

Il secondo intervento si è svolto nei pressi della Baita Muracci in Val Malgina, a Sondrio, dove una donna dispersa durante un’escursione è stata localizzata e soccorsa dall’equipaggio dell’elicottero della Guardia di Finanza. L’intervento si è concluso con il recupero in sicurezza della persona dispersa.

Preparazione e Tecnologia

Durante l’estate, la Sezione Aerea di Varese ha ospitato tecnici di elisoccorso delle stazioni S.A.G.F. del Nord-Ovest, pronti a intervenire in caso di emergenze in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Le operazioni di ricerca hanno beneficiato dell’utilizzo del dispositivo IMSI-IMEI Catcher, che consente di localizzare i dispersi rilevando i segnali dei loro cellulari.

Il Ruolo del Soccorso Alpino

Oltre al soccorso, il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza svolge il ruolo di “Polizia della Montagna,” collaborando con le Procure della Repubblica per ricostruire le dinamiche degli incidenti in montagna.