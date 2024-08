Stella al merito sportivo per Marco Tomasini

Stella di bronzo al merito sportivo per il varesino Marco Tomasini, classe 1987, consigliere nazionale della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (Figest) e presidente della Federazione Italiana Golf su Pista.

L’onorificenza è stata concessa a Tomasini dal CONI: un bel riconoscimento per il dirigente sportivo che in questi giorni è impegnato alle Olimpadi di Parigi in qualità di rappresentante dell’International Dart Federation. In provincia Tomasini ricopre il ruolo di presidente di UNSV (Union Nazionale Veterani dello Sport) e presidente della Polisportiva Virtus Solbiate di Solbiate Olona.

La Figest ha voluto esprimere le proprie felicitazioni a Tomasini (che è anche membro dell’International Pierre de Coubertin Committee) per il riconoscimento ottenuto, per bocca del presidente nazionale Enzo Casadidio.