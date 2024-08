Tenta di rapinare un’anziana, bloccato dai passanti

Il pomeriggio di domenica 18 agosto, la Polizia di Stato di Novara, nello specifico gli agenti della Squadra Volante della Questura, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, classe 1984, resosi responsabile del reato di tentato rapina nei confronti di una donna nelle vie del centro cittadino.

Nello specifico, la Centrale Operativa ha inviato gli equipaggi della Squadra Volante in corso Cavour dopo aver ricevuto delle segnalazioni in merito a una rapina ai danni di una anziana. La vittima del colpo era sul posto e ferita, dopo essere stata avvicinata da un ragazzo in bicicletta che ha tentato di strapparle con la forza una catenina dal collo. Siccome la catenina non si era spezzata, la signora era caduta sulla strada quindi trascinata sul selciato.

Fondamentale in tale frangente è stato l’intervento provvidenziale di alcuni cittadini testimoni del fatto. Uno di questi senza esitazione ha tentato di immobilizzare l’uomo, ingaggiando una colluttazione, interrotta dal successivo intervento di altri quattro cittadini. I loro sforzi combinati, hanno permesso di immobilizzare il rapinatore sino all’arrivo repentino della pattuglia della Polizia.

La donna, in evidente stato di shock, è stata trasportata presso il locale ospedale insieme al marito, dove ha ricevuto le cure mediche del caso. Dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, i poliziotti hanno condotto in Questura il rapinatore che, al momento della perquisizione, è stato trovato anche in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente occultata in una delle scarpe.

Gli agenti, pertanto, hanno arrestato il giovane per rapina e alla contestazione amministrativa per la detenzione della sostanza. In sede di udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere.

Nella giornata di ieri, martedì 20 agosto, il Questore Dr. La Vigna ha incontrato alcuni dei cittadini intervenuti per fermare il rapinatore e ha consegnato loro una pergamena di ringraziamento per il loro gesto ammirevole e fondamentale nell’aver assicurato alla giustizia l’autore di una condotta così spregevole, rappresentando come sia fondamentale l’apporto di tutti per creare un sistema sicurezza efficace.