Torna “Eventi in jazz”: a Busto Arsizio e Castellanza grandi ospiti e concerti speciali

Torna il consueto appuntamento autunnale con Eventi in Jazz, il festival che negli ultimi anni ha ospitato i più grandi nomi del panorama jazzistico nazionale e internazionale, portando sul territorio le calde note del jazz, grande qualità e spessore artistico, originalità e piacevolezza.

Anche quest’anno la rassegna vede la collaborazione tra i Comuni di Busto Arsizio e Castellanza, con un unico cartellone artistico predisposto dall’associazione Area 101 con la direzione artistica di Mario Caccia. Proprio nei giorni scorsi le giunte dei due Comuni hanno approvato la realizzazione dell’edizione 2024, la settima dal 2017, senza contare le edizioni dei primi anni 2000.

«La risposta agli appuntamenti relativi al jazz che si sono tenuti nella prima parte dell’anno dà conferma di un legame forte e appassionato tra la città e questo genere musicale – dice Manuela Maffioli, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Busto Arsizio – Un legame che è foriero di un grande successo per “Eventi in jazz”, l’evento di punta dedicato a questo genere musicale, nella settima edizione che ci vede in partnership con il Comune di Castellanza e che prevede tre concerti a Busto che si svolgeranno nel nostro teatro Sociale. Sarà anche un modo per festeggiare sulle note del jazz la riapertura del teatro e per celebrare questo amore sempre più intenso e più diversificato che la città e la popolazione, non solo cittadina, dimostrano di voler vivere ogni anno con la cultura nelle sue diverse manifestazioni».

Grande entusiasmo anche a Castellanza: «Nella visione relativa alla proposta culturale promossa dalla Città di Castellanza, Eventi in Jazz ha una sua collocazione specifica – dice Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura del Comune di Castellanza – Il jazz è musica che scruta il presente, cogliendone ogni evoluzione. È espressione di ricerca continua aperta la contaminazione. La città è dunque interessata a ospitare un laboratorio culturale di questo tipo e a presentarsi – anno dopo anno – quale palcoscenico di un’offerta solida e di qualità che continua a richiamare l’interesse del pubblico appassionato».

La rassegna prevede cinque concerti, di cui tre a Busto Arsizio al Teatro Sociale il 12, il 19 ottobre e l’8 novembre, e due a Castellanza il 25 ottobre e il 15 novembre al Teatro Dante.

Saranno coinvolti artisti con importanti esperienze, tra cui spicca il nome di Eugenio Finardi, che aprirà la rassegna, e a Busto anche un’importante e storica realtà musicale del territorio, l’orchestra dei Mandolinisti Bustesi, che sarà protagonista di un evento inedito e di grande originalità.

Questo il programma:

12 ottobre Teatro Sociale Busto Arsizio – Eugenio Finardi Euphonia Tour 2024:

19 ottobre Teatro Sociale Busto Arsizio – Giovanni Falzone “Young spirit 4 et Tino Tracanna e Andrea Andreoli”

25 ottobre teatro Dante Castellanza – Roberto Olzer, guest Sonia Spinello e Fulvio Sigurtà

8 novembre Teatro Sociale Busto Arsizio – Salvatore Bonafede e l’Orchestra Mandolinistica Bustese

15 novembre teatro Dante Castellanza – Verdi Jazz Orchestra