Tradizione gusto: via alla Sagra di San Rocco 2024 a Campagnano

Campagnano, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca, si prepara a vivere momenti di festa e tradizione con la “Sagra di San Rocco 2024”, che si terrà dal 14 al 16 agosto.

Mercoledì 14 agosto dalle ore 19:00, gli appassionati di cucina potranno gustare la paella, novità di quest’anno, accompagnato da rinfrescante sangria. La serata sarà animata dalla musica e dall’intrattenimento a ritmo di Salsa Nueva.

Giovedì 15 agosto, la giornata inizierà alle 9.45 con la Santa Messa di Ferragosto nella chiesa di San Martino. Seguirà l’inaugurazione della mostra d’arte “San RockArt7” alle 10:00, un’occasione per gli appassionati d’arte di ammirare opere varie e conoscere gli artisti. Dopo un aperitivo alle 11:30 con gli espositori, il pomeriggio a San Rocco offrirà divertimenti come una tombola e deliziose frittelle. La cena si trasformerà in una festa culinaria con la tradizionale polenta e spezzatino, serviti dalle 19:30, seguiti da musica e intrattenimento curato dal DJ Agly fino a mezzanotte, quando avrà luogo il Pasta Party.

Venerdì 16 agosto continuerà a celebrare la cultura e la comunità locale. Dopo la Santa Messa alle 10:30, i giochi per bambini prenderanno il via a San Rocco dalle 15:00. Le frittelle saranno nuovamente protagoniste nel tardo pomeriggio, mentre la serata vedrà l’apertura della cucina alle 19:00 con la proposta di fritto misto di pesce. La giornata si concluderà con un intrattenimento speciale da parte de “I Gambellas” e un’estrazione di premi alle 22:30.