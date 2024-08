“Truffa dell’acqua”, un caso anche a Brinzio

In seguito al nostro articolo relativo a un tentativo di truffa ai danni di due persone a Gemonio, è giunta in redazione un’ulteriore segnalazione per un fatto analogo, avvenuto questa volta nell’abitato di Brinzio, a una dozzina di chilometri dal primo episodio.

«Lo stesso scenario accaduto a Gemonio si è ripetuto stamattina (martedì 6 ndr) a Brinzio in casa di mia madre» ci scrive un lettore. «Il finto tecnico di è introdotto in casa dicendo che c’era una contaminazione dell’acqua».

Anche in questo caso però, la possibile vittima ha fiutato la stranezza della situazione e ha avvisato la figlia che abita a poca distanza. Una telefonata avvenuta con il falso addetto all’interno dell’abitazione, un episodio che ha cambiato le carte in tavola.

«Sentendo la chiamata questo personaggio ha detto a mia madre di dover andare a prendere il cloro nel furgone parcheggiato all’esterno per proseguire nell’intervento ma, una volta uscito di casa, non si è più presentato». Anche in questo caso – come in quello di Gemonio – sono stati avvisati i carabinieri.