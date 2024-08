Tutti a cena in piazza: Golasecca festeggia Santa Maria Assunta e San Rocco

Nel cuore del mese di agosto, quando molte persone sono al mare o in montagna per un periodo di relax, il paese di Golasecca celebra due ricorrenze liturgiche che sono anche festa di paese: Santa Maria Assunta e San Rocco (le foto nell’articolo sono di Alessio Luisetto).

Alla Madonna Assunta è intitolata la Chiesa parrocchiale di Golasecca e la festa è noto – è il 15 agosto. Segue il 16 la ricorrenza del compatrono San Rocco.

I festeggiamenti in onore della Patrona di Golasecca inizieranno mercoledì 14 agosto alle ore 17.30 con la Santa Messa vigiliare celebrata nella chiesetta di San Rocco, seguirà la processione con la statua del Santo.

In piazza Libertà sul sagrato della Chiesa, terminata la processione, Solenne Benedizione al popolo e introduzione delle statue della Beata Vergine Maria e di San Rocco nella chiesa parrocchiale.

Novità di quest’anno sarà la possibilità di cenare in piazza, costo della cena 15 euro.

Il menù prevede porchetta di Ariccia IGP, patatine fritte, anguria, pane e acqua. Birra e altre bibite escluse

Le prenotazioni vengono raccolte fino a domenica 11 agosto in sacrestia dopo le Sante Messe oppure via SMS o Whatsapp al numero 350 9213217

via email: oratoriosanluigigolasecca@gmail.com

I festeggiamenti proseguiranno giovedì 15 agosto, festa liturgica dell’Assunta, con la Santa Messa delle ore 10.30 in piazza Libertà.

È sospesa la Santa Messa delle ore 8.30

Venerdì 16 agosto, memoria liturgica di San Rocco l’orario della Santa Messa e quello feriale alle 9.00 in chiesa parrocchiale.