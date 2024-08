Un arresto per droga nel Belinzonese: in manette 34enne spagnolo

Venti grammi in macchina, altri 120 in casa: la polizia cantonale non ha lasciato scampo ad un cittadino spagnolo pizzicato qualche giorno fa con la cocaina.

Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia Città di Bellinzona comunicano che il 05 agosto è stato arrestato un 34enne cittadino spagnolo e dominicano residente in Spagna. L’uomo è stato fermato a Bellinzona nel corso di un controllo della circolazione stradale da parte di agenti della Polizia Città di Bellinzona. In un primo momento, il fermo ha permesso di rinvenire circa 20 grammi di cocaina all’interno del veicolo.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriori 120 grammi di cocaina. L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un’attività di spaccio di droga a clienti locali. Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.