Un grande bronzo per le farfalle azzurre nella ritmica di squadra

Grande prestazione delle farfalle azzurre della ginnastica ritmica.

Dopo l’argento individuale di Sofia Raffaeli, conquistato venerdì 9, ha ottenuto il podio anche la squadra italiana nella categoria “all around”, formata da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris.

Davanti a loro si sono piazzate solo una irraggiungibile Cina e la squadra israeliana, che ha tolto all’ultimo l’argento alle italiane con una prestazione buonissima nel nastro e nella palla.

Per le italiane sarebbe potuta andare molto meglio, se le ragazze non fossero incorse in un errore nell’esibizione del cerchio, che però non ha loro impredito di salire sul podio, anche se al terzo posto.

L’Italia è l’unica squadra salita sul podio di queste olimpiadi sia per gli individuali che per le squadre.