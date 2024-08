Una camminata alla scoperta della Valle Olona fra storia, natura e prodotti locali

Sabato 14 settembre, Raviolificio Lo Scoiattolo e VareseNews propongono una camminata alla scoperta della Valle Olona, dei suoi prodotti tipici e della storia che racconta questo territorio. Un’iniziativa che unisce la passione per il cammino con il piacere di esplorare da vicino i luoghi e le tradizioni del Varesotto.

L’evento è gratuito su prenotazione

Il Raviolificio Lo Scoiattolo di Lonate Ceppino, che lo scorso anno ha festeggiato i 40 anni di attività, ha mantenuto un forte legame con la terra in cui è nato, pur essendo oggi un’azienda di rilievo internazionale. Per celebrare questo legame, l’azienda ha organizzato tre appuntamenti aperti al territorio.

Il primo si terrà sabato 14 settembre: una camminata gratuita e aperta a tutti lungo un tratto della ciclabile della Valle Olona, con spettacolo di animazione per i bambini e, per tutti, merenda/aperitivo con i prodotti dell’azienda.

Il secondo appuntamento, con data da definire, offrirà invece una visita guidata all’interno dello stabilimento produttivo mentre il terzo, si terrà venerdì 8 novembre a Varese, durante il festival del giornalismo Glocal, con una degustazione di prodotti al Glocal Buffet.

PROGRAMMA 14 SETTEMBRE

Ore 14:00 ritrovo nel parcheggio di Scoiattolo a Lonate Ceppino in Via B. Franklin, 8

Ore 14:30 partenza. Si percorrerà un tratto della ciclabile della Valle Olona

Ore 17:30 spettacolo di animazione

Ore 18:00 aperitivo/merenda con prodotti del Raviolificio Lo Scoiattolo

Ore 19:00 rientro in bus presso l’azienda

Per iscriversi CLICCA QUI. Per seguire tutte le attività, i progetti e le nuovissime ricette del Raviolificio è invece possibile seguire le loro pagine Facebook e Instagram