Villa Porta, il tuo angolo sul Lago Maggiore a Luino

Affacciata sul Lago Maggiore, incastonata nel golfo di Colmegna, Villa Porta a Luino è la scelta ideale per chi cerca una vacanza tranquilla da trascorrere immersi nella natura e nella storia. Grazie alla sua posizione privilegiata, l’hotel è il punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie del Verbano e visitare i luoghi più affascinanti della provincia di Varese.

Nata come tenuta da caccia e di svago, Villa Porta vanta un passato secolare e promette ai suoi ospiti un tuffo nella storia senza rinunciare al comfort. Dal 1971, la struttura è guidata dalla famiglia Luz. «A Villa Porta – spiega la titolare Laza Luz – si respira aria di altri tempi. La nostra è una gestione familiare. Gli ospiti trovano un’accoglienza calorosa, professionale e personalizzata, in un clima sereno e senza pretese».

La struttura e i servizi

Relais Villa Porta

Oltre all’hotel dove i clienti possono scegliere l’opzione di alloggio migliore in base alle proprie necessità, Villa Porta mette a disposizione dei suoi ospiti tutto il necessario per vivere la vacanza sul Lago Maggiore che desiderano. La spiaggia privata è perfetta per chi vuole godersi un tuffo nel Lago Maggiore. Il parco secolare da 10.000 metri quadri è invece un angolo di pace ideale per chi vuole trascorrere del tempo a contatto con la natura. All’interno di Villa Porta sono inoltre presenti due ristoranti aperti a orario continuato tutti i giorni: il Tiffany Restaurant, dove gustare i piatti della tradizione locale con prodotti a km0, e la Brasserie, ottima per un aperitivo in riva al Lago durante i mesi estivi. Inoltre, Villa Porta è fornita anche di una sala esclusiva per eventi chiamata “Ballroom Limonaia” dedicata alle occasioni private (dai matrimoni ai meeting aziendali).

La vista dal Tiffany Restaurant

Grazie all’accesso diretto all’acqua, gli ospiti di Villa Porta possono ormeggiare i propri motoscafi, jet ski o canoe e utilizzarli per visitare liberamente i luoghi più belli del Lago Maggiore. Inoltre, la struttura offre un servizio di noleggio barche incluso un Riva d’epoca. Su richiesta sono inoltre disponibili visite guidate intorno al lago e al Sacro Monte di Varese. Al suo interno, invece, la struttura organizza corsi di yoga, sedute di stretching mattutino, esperienze di wine testing, aperitivi in spiaggia con dj set e brunch.

Servizi per i ciclisti

La spiaggia

Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, Villa Porta è inoltre dotata di una serie di servizi dedicati nello specifico ai turisti che vogliono esplorare i dintorni in bicicletta. In particolare, la struttura è fornita di un locale protetto dove riporre le proprie biciclette, con una stazione per le riparazioni e un’area per la pulizia dei mezzi. Inoltre, per gli ospiti è a disposizione un servizio di noleggio biciclette con ampia scelta tra bici tradizionali, e-bike, bici stradali e mtb.

Contatti

Servizio di noleggio e-bike

Per prenotare il proprio soggiorno a Villa Porta o per chiedere maggiori informazioni, è possibile contattare il numero +39 338 628 8543, inviare una mail all’indirizzo relais@villaporta.style oppure visitare il sito a questo link.