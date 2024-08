Voci da Gaza a Varese: Ismail e Halima Abusalama raccontano la resistenza e l’attivismo palestinese

Sabato 31 agosto, alle ore 18:00, presso la Sala Kolbe di Varese (Viale Aguggiari 140), si terrà un incontro speciale con Ismail e Halima Abusalama, due figure emblematiche dell’attivismo palestinese. L’evento, intitolato “Voci da Gaza a Varese: un’eredità di Sumud e attivismo”, offrirà ai partecipanti un’opportunità unica per ascoltare la testimonianza diretta di due persone che hanno vissuto e resistito alle difficoltà della vita nei campi profughi della Striscia di Gaza. (foto Unicef)

Ismail Abusalama, padre, nonno e attivista, è stato per anni un leader nel campo profughi di Jabalia, a nord di Gaza, dedicando la sua vita alla lotta per la liberazione del popolo palestinese. La sua storia è segnata da lunghi periodi di prigionia nelle carceri israeliane, tra cui uno sciopero della fame che durò 33 giorni nel 1980. Anche sua moglie Halima, infermiera e assistente sociale, ha svolto un ruolo cruciale nella comunità, incarnando la resilienza e la resistenza sotto le continue incursioni e bombardamenti.

L’incontro rappresenta non solo un momento di riflessione e condivisione sulla situazione in Palestina, ma anche un’occasione per esplorare il significato del Sumud, una parola araba che racchiude il concetto di fermezza, perseveranza e resistenza di fronte alle avversità. Questo termine assume un valore simbolico per il popolo palestinese, che, nonostante le difficoltà, continua a lottare per i propri diritti e per la propria terra.

Dopo l’incontro, sarà possibile partecipare a una cena con piatti della tradizione arabo-palestinese, permettendo ai partecipanti di approfondire il dialogo in un contesto conviviale. La prenotazione è obbligatoria, e per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori tramite i numeri forniti.

Ismail e Halima Abusalama, attualmente residenti in Catalogna, continuano il loro impegno per la causa palestinese anche dall’estero, dopo essere riusciti a lasciare Gaza nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dalle autorità. Questo evento è un’opportunità per la comunità di Varese e dintorni di ascoltare e sostenere la loro voce, parte di un coro più ampio di resistenza e speranza.