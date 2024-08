Wired Next Fest torna a Rovereto: ecco tutto il programma 2024

Da giovedì 26 a domenica 29 settembre a Rovereto torna il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali.

Al centro dell’edizione di quest’anno il concetto di impossibile: un’idea che non deve essere vista come permanente ma come un’opportunità per porsi nuove sfide e superare nuovi limiti, utilizzando la scienza, la creatività e la visione. Proprio la ricerca di soluzioni alle sfide della contemporaneità e la predisposizione a incontrare il mondo in modo curioso, gioioso e fiducioso tipiche dei percorsi di scoperta, saranno al centro dell’indagine e del racconto del Wired Next Fest Trentino 2024. Il tutto grazie a un palinsesto ricco di eventi e alla partnership con le realtà e gli enti di ricerca del territorio.

Novità della seconda edizione di Wired Next Fest Trentino un momento B2B, su invito, riservato alle imprese, che si svolgerà giovedì 26 settembre presso il Teatro Zandonai di Rovereto. Una mezza giornata di talk ed incontri dedicata al tema dell’IA, della cybersicurezza e della sostenibilità per favorire lo scambio di idee, l’innovazione e le opportunità di networking.

Tre i palchi che invece si accenderanno da venerdì 27 a domenica 29 settembre dove sarà possibile assistere a incontri, conferenze e momenti dedicati all’intrattenimento musicale e alla rassegna stampa; un’area exhibit dedicata all’interazione diretta con il pubblico dove sarà possibile fare prove pratiche, giochi ed esperimenti; infine numerosi masterclass e workshop con sessioni interattive e laboratori dove imparare nuove abilità o approfondire conoscenze.

Tra i primi ospiti annunciati: il fisico e imprenditore Federico Faggin, la vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani, la Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia Alessandra Perrazzelli, la scrittrice, imprenditrice e attivista Francesca Cavallo, i cantautori Colapesce e Dimartino, lo scrittore Enrico Brizzi, la voce dei Lacuna Coil Cristina Scabbia, lo scrittore Mathieu Belezi, la divulgatrice e attivista Flavia Carlini, la band Coma_Cose, il direttore di FanPage Francesco Cancellato, il rapper Nayt, l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, la CEO & Founder di Hackmanac Sofia Scozzari, l’attore e autore televisivo Danilo Bertazzi, il comico e musicista Carlo Amleto, la cantautrice Vale LP, la matematica e recente vincitrice dell’EMS Prize Cristiana De Filippis, il giornalista Gianni Riotta.

Wired Next Fest Trentino, realizzato in partnership con Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento Assessorato Sviluppo Economico, Lavoro, Università, l’Università degli Studi di Trento e Ricerca e in collaborazione con Audi, vanta la partecipazione di aziende di rilievo che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

Importanti istituzioni locali e attori del sistema trentino di ricerca e innovazione hanno contribuito alla realizzazione editoriale del palinsesto: Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach, Fondazione Caritro, Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – IPRASE, il MUSE, Fondazione Hub Innovazione Trentino. Per partecipare e per maggiori informazioni: eventi.wired.it

Gli ospite del Wired Next Festival 2024 a Rovereto

Il fisico e imprenditore Federico Faggin, considerato il padre dei microchip, che presenterà il suo libro “Oltre l’invisibile. Dove scienza e spiritualità si uniscono”; la vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani, impegnata nell’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’attività legislativa di Montecitorio; la Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia Alessandra Perrazzelli; la scrittrice, imprenditrice e attivista Francesca Cavallo, già autrice del bestseller “Storie della buonanotte per bambine ribelli”; i cantautori Colapesce e Dimartino, che si esibiranno in un concerto al Teatro Zandonai; lo scrittore Enrico Brizzi, in libreria con “Due”, il sequel del libro cult “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”; i Coma_Cose, band che nell’aprile scorso ha rilasciato il nuovo singolo “Malavita”; la CEO & Founder di Hackmanac Sofia Scozzari, una delle maggiori esperte internazionali di cybersecurity; il comico e musicista Carlo Amleto, volto emergente della comicità italiana, protagonista di Bar Stella su Rai 2 con il suo format Tg0; la voce dei Lacuna Coil Cristina Scabbia; il giornalista Gianni Riotta, grande esperto di politica americana; il direttore di FanPage Francesco Cancellato, autore di “Nel continente nero. La destra alla conquista dell’Europa”; il presidente della Fondazione Bruno Kessler Ferruccio Resta; il rapper Nayt che dopo il tour sold out del suo ultimo disco “Habitat”, nel luglio scorso ha pubblicato “Habitat Tour”, il suo primo album live; la Managing Editor & Vice President Partnerships, Europe, Australia and New Zealand di NewsGuard Technologies Virginia Padovese, realtà impegnata nel contrasto alla disinformazione; il presidente della fondazione Chips.it, impegnata a promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati a semiconduttore in Italia, Alberto Sangiovanni Vincentelli; la matematica e ricercatrice Cristiana De Filippis, vincitrice del prestigioso EMS Prize, considerato l’anticamera della medaglia Fields, il premio Nobel della matematica; la cantautrice Vale LP, protagonista dell’ultimo Sanremo Giovani, che a maggio ha pubblicato il suo primo album “Guagliona”; il membro della Divisione di Fisica Teorica del Cern di Ginevra Michelangelo Mangano; l’autrice, divulgatrice e attivista Flavia Carlini, che utilizza i social per parlare di tematiche politiche e sociali, raccontando l’attualità sia italiana che internazionale; l’ex comandante del Ris (Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri) di Parma Luciano Garofano, oggi commentatore televisivo; il cantautore Filippo Graziani, figlio di Ivan, che ha curato un album di inediti del padre dal titolo “Ivan Graziani – Per gli amici”, uscito nel gennaio scorso; il cantautore Paolo Benvegnù, vincitore del premio Tenco 2024 con l’album “È inutile parlare d’amore”; il giornalista e fondatore di YouTrend Lorenzo Pregliasco; il batterista Davide Khompa Compagnoni, che aprirà il concerto di Colapesce e Dimartino; l’attore e autore televisivo Danilo Bertazzi, noto per aver ricoperto il ruolo di Tonio Cartonio nel programma La Melevisione, che ha recentemente raccontato i motivi dell’addio alla fortunata trasmissione per i bambini; lo scrittore Mathieu Belezi, che nel suo ultimo libro “Attaccare la terra e il sole” racconta la guerra coloniale di fine Ottocento tra Francia ed Algeria, un volume che Oltralpe è diventato un caso letterario; il responsabile della divisione di Strutture, meccanismi e materiali dell’Agenzia Spaziale Europea Tommaso Ghidini; Vittorio Pettinato, imitatore che si è fatto conoscere sui social per le sue rappresentazioni del filosofo Umberto Galimberti e dello chef Max Mariola; la coppia di creator Raissa e Momo, che hanno utilizzato i social per raccontare la loro storia d’amore e di integrazione fra due culture; Stefano Mondi e Matteo Santarelli, gli admin della pagina La Ragione di Stato, spazio social dedicato al racconto del calcio; il fumettista Paolo Bacilieri, autore della puntata della serie “Joker: il mondo” ambientata a Bologna e sceneggiata da Enrico Brizzi; il fumettista Giacomo Bevilacqua, ideatore del personaggio A Panda piace, in libreria con “A Panda piace capirsi”; il comico e illusionista Raffaello Corti, uno dei protagonisti di Lol Talent Show; James il Mentalista, nome d’arte di Tommaso Anselmi, noto sui social per i video in cui indovina il lavoro svolto dai passanti a partire da semplici indizi; il comico e standup comedian Filippo Giardina; il giornalista e autore Pietro Minto, curatore della newsletter Link molto belli; il capitano Andres Toto Forray e il Direttore generale Andrea Nardelli della Dolomiti Energia Trentino, che illustreranno i progetti legati ad AquiLab, programma di attività etiche svolte dalla squadra di basket di Trento sul territorio; lo scrittore e giornalista Riccardo Staglianò, in libreria con “Hanno vinto i ricchi. Cronache da una lotta di classe”; lo scrittore e giornalista Marzio Mian, presto in libreria con “Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia”; Francesco Saraceno, professore di Macroeconomia internazionale ed europea a Sciences Po, in libreria con “Oltre le banche centrali. Inflazione, disuguaglianza e politiche economiche”; Manlio Graziano, Professore di Geopolitica e Geopolitica delle religioni alla Paris School of International Affairs di Science Po e alla Sorbona, in libreria con “Disordine mondiale”; il giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro e l’informatico Dino Maurizio, impegnati in un dialogo sul futuro dell’intelligenza umana e di quella artificiale; l’esperto di cybersecurity Stefano Fratepietro, in libreria con “Non era un libro per hacker”; Francesco Tafuri, Professore di Fisica della Materia all’Università Federico II di Napoli, che ha realizzato il primo computer quantistico a super conduttori made in Italy; lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, uno dei massimi esperti delle tematiche legate alla dipendenza dal digitale negli adolescenti; Lorenzo Bruzzone, professore al dipartimento di Ingegneria dell’Università di Trento, fresco scopritore dei tunnel lunari che potrebbero aprire a nuove soluzioni per la permanenza umana sulla Luna; Guido Parissenti, ceo di Apogeo Space, la prima azienda privata italiana ad aver messo in orbita una costellazione di satelliti miniaturizzati cubesat; il ceo di Sidereus Space Dynamics Mattia Barbarossa; la geologa, divulgatrice scientifica e saggista Sabrina Mugnos, in libreria con “L’universo che sussurra.

Come cercare la vita aliena sulla Terra”; Fabrizio Silvestri, professore di Intelligenza artificiale all’Università La Sapienza di Roma e creatore di Dante, il primo Large language model italiano; il responsabile del dipartimento di Supercalcolo del Cineca Sanzio Bassini; Stefania De Pascale, professoressa di Orticoltura e Floricoltura all’Università di Napoli Federico II, in libreria con “Piantare patate su Marte”; Matteo Fiocco, noto come Matt the Farmer sui social, dove racconta la sua esperienza di imprenditore agricolo: Stefano Buono, ceo di NewCleo, azienda che si occupa della costruzione di reattori nucleari; Francesco Sciortino, ceo di Proxima Fusion, azienda impegnata nella ricerca sulla fusione nucleare; Marco Buttu, ingegnere dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, in collegamento dall’Antartide; l’imprenditore e attivista Matteo Ward, ceo e co-founder di WRÅD, in libreria con “Fuorimoda! Storie e proposte per restituire valore a ciò che indossiamo”; Tiziano Bonini Baldini, professore di Sociologia della cultura e della comunicazione, all’Università di Siena, in libreria con “Algorithms of Resistance. The Everyday Fight against Platform Power”; il fisico e divulgatore scientifico Massimo Temporelli; la giornalista e co-founder di Rame, startup impegnata nel fornire una corretta e semplice informazione su temi finanziari, Annalisa Monfreda; il giornalista di Chora Media e grande esperto di questioni cinesi Simone Pieranni; il corrispondente dagli Stati Uniti per SkyTg24 Federico Leoni; il giornalista Valerio Moggia, curatore della pagina social “Pallonate in faccia”, che racconta il calcio dal punto di vista dei diritti; lo storyteller e storyeditor Fabrizio Palloni, che terrà un workshop sul graphic journalism, ovvero il giornalismo a fumetti; Alessandro Gozzi, direttore del laboratorio di neuroimaging funzionale dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che racconterà della sua ricerca sulla cosiddetta dark energy del cervello; Michael Lombardo, ricercatore all’Istituto Italiano di Tecnologia di Rovereto, dove svolge degli studi per identificare e stratificare i diversi tipi di autismo; Gianfranco Saffiotti, noto sui social come Il Meteorologo Ignorante, divulgatore dei temi legati al clima; la divulgatrice e green influencer Elisa Nicoli, autrice di “Ecominimalismo. L’arte perduta dell’essenziale. Perché consumare meno e meglio può salvare noi e il pianeta”; Fausto Caruana, primo ricercatore all’Istituto di Neuroscienze del Cnr di Parma, e la professoressa Elisabetta Palagi, docente al dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, in libreria con “Perché ridiamo. Alle origini del cervello sociale”; il giornalista Luca De Biase, in libreria con “Apologia del futuro”; il filosofo, tanatologo e professore all’Università di Torino Davide Sisto; la neuroscienziata Michela Matteoli, in libreria con “La fioritura dei neuroni Come far sbocciare la nostra intelligenza per tutta la vita”; il giornalista e autore Cesare Alemanni, in libreria con “Il re invisibile. Storia, economia e sconfinato potere del microchip”; Lucrezia Ercoli, filosofa e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, in libreria con “Lo spettacolo del male. Da «Squid Game» al «true crime»: perché abbiamo bisogno di mostri”; l’ornitologo 17enne Francesco Barberini, nominato Alfiere della Repubblica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella; il co-fondatore di Officina Stellare, azienda che produce sistemi optometrici per satelliti e telescopi, Gino Bucciol; Francesco Bonadiman, presidente di Speck&Tech, associazione trentina che si occupa di divulgazione scientifica e tecnologica; l’esperto di marketing e comunicazione Rocco Rossitto, in libreria con “Dire qualcosa non vuol dire avere qualcosa da dire”; Marina Gazzini, docente di Storia medievale all’Università degli Studi di Milano, che sui social network utilizza i meme per fare divulgazione; la digital strategist e autrice Virginia Cafaro, autrice di “Manifesto pisolini. Combattere il capitalismo dormendo”; il podcaster Daniele Vaschi, autore di “Comprami”, un podcast diventato libero dedicato alla OnlyFans economy; il giornalista Roberto Bonzio che, attraverso il progetto “Italiani di frontiera”, racconta storie di innovazione che hanno come protagonisti italiani all’estero;

la linguista Licia Corbolante, che terrà un workshop sulle interferenze dell’inglese nella lingua italiana; il filosofo e artista visivo Francesco D’Isa, che sarà impegnato in un workshop per illustrare come utilizzare l’intelligenza artificiale per la generazione di immagini; l’Head of Information Engineering and Computer Science Department dell’Università di Trento Paolo Giorgini; Giada Sciarretta, ricercatrice dell’unità di ricerca Security & Trust del Centro di Cybersecurity della Fondazione Bruno Kessler; Elena Tomasi, ricercatrice all’unità di Data Science for Industry and Physics della Fondazione Bruno Kessler;

Fabio Antonelli, responsabile dell’unità di ricerca OpenIoT della Fondazione Bruno Kessler; Andrea Micheli, responsabile dell’unità di ricerca Planning, Scheduling and Optimization della FBK Digital Industry Center; Greta Sofia Lampis, ricercatrice all’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche della Fondazione Bruno Kessler; Elena Crespi, ricercatrice del Centro Sustainable Energy della Fondazione Bruno Kessler; Elena Donini, ricercatrice all’Unità Remote Sensing for Digital Earth della Fondazione Bruno Kessler; Matteo Gerosa, Head of the Project Management Group della Fondazione Bruno Kessler; Loris Vescovo, ricercatore al dipartimento di Ecologia forestale della Fondazione Edmund Mach; la fisica sperimentale Federica Mantegazzini, impegnata nella ricerca sulla fisica dei circuiti quantistici superconduttori alla Fondazione Bruno Kessler; Claudio Ioratti, responsabile del dipartimento di Biologia e fisiologia vegetale della Fondazione Edmund Mach; Marco Stefanini, responsabile del dipartimento di Genetica e miglioramento genetico della vite, che terrà un workshop con degustazione dei vini prodotti grazie a queste tecniche; il Chief Innovation Officer di Leonardo Simone Ungaro; il Chief Innovation Officer e AI Center Director di Humanitas Victor Savevski; il General manager di Incyte Onofrio Mastandrea; il giornalista e social media manager di Wired Nicholas David Altea, che insieme alla SEO editorial specialist di Condé Nast Samantha Colombo terrà un workshop sul tema della SEO e dell’uso dei social in redazione; il datajournalist di Wired Riccardo Saporiti, che terrà un workshop sui temi legati alla data visualization; i co-founder di HANDS-ON Danilo Castelli e Dominique Richiardi, che terranno un workshop dedicato al personal branding sulla piattaforma LinkedIn.

Per il programma completo https://eventi.wired.it/nextfest24-trentino/home/