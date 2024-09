A Cairate al via i lavori per il nuovo poliambulatorio per medici di base

Viste le informazioni non del tutto corrette che stanno circolando e le richieste di chiarimenti pervenute in questi giorni, mi preme fare una breve comunicazione. Il prossimo 23 settembre prenderanno servizio due nuovi medici di base nell’ambito Cairate – Cassano Magnago, Dott. Comunale Giuseppe e Dott.ssa Di Lauro Eleonora. Questo due nuovi medici hanno scelto, per il loro ambulatorio, una sede a Bolladello. Come Amministrazione Comunale abbiamo iniziato i lavori necessari per creare un poliambulatorio a Cairate in Via Molina, che sarà dato in uso ai medici di base del nostro abito territoriale di competenza che vorranno avere uno spazio pubblico a loro disposizione. Il poliambulatorio di Cairate sarà pronto entro la fine di quest’anno».

«Nelle ultime settimane, inoltre, si è appresa da ATS la comunicazione che il dottor Alfonso Gurreri andrà in pensione nel mese di settembre. Si precisa e si sottolinea che i pazienti del dottor Gurreri non rimarranno privi di un medico di base in quanto, dalla mezzanotte dell’ultimo giorno di servizio del dottor Gurreri, sarà possibile per ogni paziente accedere al proprio fascicolo sanitario e scegliere un nuovo medico di base tra quelli disponibili. Tra i medici disponibili ci saranno anche i due nuovi medici di base che prenderanno servizio il 23 settembre. Per scegliere il nuovo medico di base sarà possibile o agire in autonomia accedendo al proprio fascicolo sanitario tramite il proprio SPID, oppure ci si potrà recare nelle farmacie del territorio che forniscono questo servizio».