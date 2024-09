A fuoco un container a Novara, Vigili del fuoco al lavoro nella notte

La squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Novara è intervenuta nella tarda serata sabato in corso Garibaldi a Novara per l’incendio di un container.

Le fiamme si sono sviluppate in un container posto in strada per contenere macerie e rifiuti a seguito di lavori in un’attività commerciale. I Vigili del fuoco hanno usato una sostanza schiumogena per spegnere l’incendio e hanno poi messo in sicurezza il luogo anche all’ausilio di un mezzo movimento terra per smuovere la massa dei rifiuti carbonizzati.

Sul posto anche i Carabinieri di Novara che indagano sull’accaduto, anche perché recentemente episodi simili si sono ripetuti in diverse zone della città.