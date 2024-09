A Induno Olona il Mercato della Terra del Piambello

Sabato 14 settembre ritorna il Mercato della Terra del Piambello dove è possibile incontrare una quindicina di piccoli produttori, artigiani del gusto, che seguendo le linee guida di Slow Food si presentano con valori e regole condivisi.

L’appuntamento è per sabato 14 settembre dalle 9 alle 13 a Induno Olona in via Jamoretti.

Cibi buoni per il palato, puliti per l’ambiente e giusti per la società. Solo prodotti locali e di stagione, presentati solo da chi produce.