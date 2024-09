A Ispra tornano gli appuntamenti di “Paesaggio in rassegna”

Per tre weekend consecutivi, dal 27 settembre al 12 ottobre, Ispra ospiterà una serie di incontri dedicati al paesaggio. Sullo slancio del successo delle edizioni precedenti, tre conferenze e un film saranno l’occasione per riflettere su paesaggio e natura, sviluppo sostenibile e benessere delle comunità locali. Il filo conduttore della rassegna è il rapporto tra uomo e natura. Riconoscere, progettare e curare giardini e luoghi ricchi di natura e biodiversità è un modo con cui tutti possiamo contribuire a valorizzare l’unico, ma anche delicato, territorio in cui viviamo.

Promuovere questo approccio vuol dire anche sostenere scelte urbanistiche coerenti che ridiano spazi alla comunità. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e a entrata libera. La rassegna si apre venerdì 27 settembre alle ore 20 in sala Serra a Ispra con il documentario “Giardini indecisi” di Emilio Neri Tremolada. Un giardino nasce da idee, visioni, sogni che per essere realizzati richiedono un intervento sulla natura, che però sia di guida, orientamento e custodia. Il documentario lo racconta attraverso alcuni giardini della nostra epoca che hanno in comune una stretta relazione con la natura. Tra questi, il giardino di Lara Amalfitano, ad Angera, illustra una esperienza realizzata nel nostro territorio.

I due successivi weekend saranno dedicati a conferenze e dibattiti, con inizio alle 17:30 presso l’hotel Europa, a Ispra, in via al Porto, 68. Si comincia venerdì 4 ottobre con l’intervento della geologa Donatella Reggiori che racconta le origini del Lago Maggiore. Un viaggio nel tempo geologico racchiuso nelle forme del paesaggio e nelle rocce che lo compongono e che testimonia anche lo stretto legame tra ambiente e biodiversità di oggi e del passato.

Al Giardino del nuovo secolo è dedicato l’incontro di sabato 5 ottobre con Rosanna Castrini, paesaggista, appassionata giardiniera e affermata fotografa di giardini. In un ambiente trasformato dai cambiamenti climatici, con prolungate siccità e eventi di pioggia estremi, al giardiniere appassionato è oggi richiesto un adattamento di tecniche colturali, scelta di piante e canoni estetici. L’incontro finale della rassegna, sabato 12 ottobre, si concentra sul paesaggio urbano. Creare uno spazio sicuro davanti alle scuole ad uso di studenti e cittadini ha benefici molteplici: la qualità dell’aria migliora, i bambini si muovono di più e socializzano, l’ambiente urbano si arricchisce di verde, si promuovono stili di vita che migliorano la salute. Gabriele Sangalli, urbanista tattico, come ama definirsi, esperto di strade scolastiche approfondirà il tema con esempi ed esperienze virtuose che hanno portato a insperati cambi di abitudini.

L’intera manifestazione è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Europea (ACE) del Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea e dal JRC Garden Club, con il patrocinio del Comune di Ispra. Qui la locandina della manifestazione.