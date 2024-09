A Lonate Ceppino l’aperitivo letterario con Alfonso Zanini: alla scoperta de “Il Mondo Imperfettivo”

Domenica 6 ottobre, al Black Inside di Lonate Ceppino, in Via 1° Maggio 2, si terrà un aperitivo letterario con Alfonso Zanini che presenterà il suo romanzo “Il Mondo Imperfettivo”.

L’evento inizierà alle 19:00 e prevede una conversazione con Alessandra Monaco sui dieci capitoli del libro. Saranno inoltre presentati libri d’artista ispirati al romanzo, in tiratura limitata, a cura di Francesca Caraffini.

Il romanzo racconta la storia di un interprete simultaneo che, di ritorno da una sessione conclusa in modo inaspettato, riflette sulla propria esistenza. Ripercorre le tappe della sua vita, tra successi e fallimenti, cercando di dare un senso alla sua esistenza nel “mondo imperfettivo”. Una storia profonda, sofisticata e coinvolgente che porterà il protagonista a scoprire la sua vera natura.

L’ingresso all’evento è consentito con tessera CSEN. Per informazioni, è possibile contattare il numero 3475430118.