A Somma Lombardo l’Alzheimer Caffè apre le porte ai malati e ai loro familiari

Nuovi incontri a Somma Lombardo dedicati alle persone affette da Alzheimer e ai loro familiari. Il progetto, che ha preso forma grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari, mira a creare un luogo di incontro che combatta l’isolamento e promuova una percezione della persona oltre la malattia.

L’Alzheimer Caffè, nato dall’intuizione dello psicologo Bere Miesen, e realizzato dall’associazione Varese Alzheimer odv con la collaborazione del Comune di Somma Lombardo, partirà il 1° ottobre.

“L’obiettivo di questo spazio è creare un luogo dove le persone affette da Alzheimer e i loro familiari possano incontrarsi, rompendo l’isolamento e favorendo la percezione della persona oltre la malattia. Le attività proposte includono terapie non farmacologiche come danza movimento terapia, arteterapia, musicoterapia, terapia occupazionale e stimolazione cognitiva”, spiega la dottoressa Cristina Morelli, una delle promotrici del progetto.

Le attività offriranno un sostegno concreto non solo ai malati, ma anche ai loro cari, creando una rete di supporto fondamentale per affrontare insieme le sfide quotidiane legate alla malattia. Il fine ultimo, quindi, è non solo il benessere dei pazienti, ma anche il coinvolgimento e il sostegno dei familiari, al fine di creare una rete di supporto che combatta l’isolamento e promuova il legame tra le famiglie e l’associazione.

“Tutti i professionisti che collaborano al progetto saranno sempre affiancati da un folto numero di volontari che permetteranno un armonioso e collaborativo svolgimento delle attività oltre che favorire il legame tra le famiglie e l’associazione” dice ancora la dottoressa Morelli.

Gli incontri si terranno ogni martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 in via Fuser 5. La partecipazione è aperta su richiesta delle famiglie interessate.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare il Gruppo Operativo di Gallarate tramite il numero 347 3384045 o inviare una e-mail a info@alzheimergallarate.it. Maggiori dettagli sono disponibili anche sul sito web www.alzheimergallarate.it.