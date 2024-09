“Abbiamo un sogno” da sognare insieme a voi

Abbiamo un sogno e anche tu puoi aiutarci a realizzarlo. E’ partita ufficialmente la campagna “Anche Io sono Materia” legata al progetto di VareseNews e l’associazione Anche Io per riaprire la scuola primaria del piccolo borgo di Sant’Alessandro nel comune di Castronno, chiusa per mancanza di iscritti, riportandola a essere un centro vibrante ed accogliente per tutta la comunità.

Il cuore pulsante di questo nuovo spazio, che abbiamo deciso di chiamare Materia, saranno l’agorà e la caffetteria, dove potremo incontrarci, condividere un caffè e dedicarci del tempo per costruire insieme una vera Comunità.

Per dare vita a questo spazio, e in particolare alla caffetteria, da oggi è attiva una raccolta fondi, un crowdfunding realizzato sulla piattaforma Ginger, dove ognuno potrà partecipare con grandi o piccoli contributi economici alla realizzazione del progetto.

Un progetto che va molto al di là della nuova redazione di VareseNews: con Materia riapriremo infatti la ex scuola di Sant’Alessandro creando uno spazio aperto ad associazioni, studenti, cittadini e imprese che vogliono guardare al domani, riflettere sul senso delle cose e valorizzare i legami che intrecciano le nostre vite.

Circondata dall’energia del lavoro dei giornalisti e dal flusso continuo di informazioni, la caffetteria diventerà un punto di incontro dove idee e progetti prenderanno vita. Uno spazio animato da conversazioni stimolanti, incontri e momenti di tanti generi, il tutto immerso in un ambiente dinamico e ricco di energia.

Non sarà solo un luogo per un caffè o un aperitivo, ma una vera e propria fucina di creatività e comunità, dove ogni visita diventerà un’opportunità per partecipare a qualcosa di significativo e contribuire alla crescita di un progetto che unisce e valorizza ogni singolo contributo.

Partecipando al crowdfunding potrai fare un passo in più e dare il tuo contributo a questo progetto. Un contributo che sarà molto di più di un aiuto economico, perché la scuola di sant’Alessandro rinasce proprio grazie ad un percorso partecipato, dove al centro c’è la comunità.

La caffetteria sarà così un luogo vivo, partecipato e solidale nato anche con il tuo sostegno.

Qui la pagina del progetto “Anche Io sono Materia”, il tuo contributo è essenziale.