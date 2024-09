Addio a Guido Carlo Gatti, vinse due scudetti con la Ignis Varese

È scomparso all’età di 86 anni Guido Carlo Gatti, “il marchese del basket”, ex azzurro e protagonista della pallacanestro italiana tra la fine degli Anni ’50 e gli Anni ’60 con l’Ignis Varese e con All’Onestà Milano.

A ricordarlo anche il presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana, con un messaggio di cordoglio.

Gatti ha giocato 77 volte in Nazionale (con 373 punti realizzati). Ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963 ed è stato nazionale al Campionato del Mondo in Brasile nel 1963, all’Europeo in Unione Sovietica nel 1965 e all’Olimpiade di Città del Messico 1968.

Dotato di una grande fisicità, idolo dei tifosi per le sue schiacciate (fu il primo a realizzarne una in un match ufficiale), ha giocato nell’Auxilium Torino, nel Gira Bologna, nell’Ignis Varese vincendo due scudetti (1961 e 1964) e poi nell’All’Onestà Milano. Una volta ritiratosi fu anche dirigente sportivo oltreché imprenditore.

Lascia la moglie Giovanna (cugina di Antonio Bulgheroni, presidente dell’attuale Pallacanestro Varese e suo ex compagno di squadra alla Ignis), i figli Emanuela e Alessandro e numerosi nipoti. I funerali avranno luogo venerdì 6 settembre alle ore 11.15 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio di Padova alla Brunella, preceduti alle ore 11.00 dalla recita del Santo Rosario. Per chi volesse dargli un ultimo saluto è allestita la camera ardente presso le Onoranze Funebri Zanzi in via Dandolo 11 a Varese, con il seguente orario: 8/12 – 14/18.